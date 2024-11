Incêndio é registrado em empresa na Arthur Bernardes, em Belém

Um incêndio foi registrado na manhã deste domingo (24) em uma empresa localizada na avenida Arthur Bernardes, em Belém, por volta das 10h40. A coluna de fumaça negra podia ser vista de vários pontos da cidade. O estabelecimento atingido pelas chamas foi a Paragás Distribuidora Ltda.

O momento foi filmado por moradores do bairro do Barreiro. Nas imagens, obtidas pelo O Liberal, é possível ver a intensidade da fumaça saindo da empresa. Ainda não é possível afirmar as causas do incêndio. Por volta das 11h20, uma viatura de resgate da Defesa Civil chegou ao local para atender a ocorrência.

Renata Pereira, uma das moradoras do entorno da Paragás, conta que o medo era de haver uma explosão no local. Segundo ela, a situação foi inédita. “A fumaça estava muito forte e a gente teve receio de explodir. A gente, aqui, correu risco. Vai que acontece alguma coisa… Eu moro aqui há 30 anos e é a primeira vez que vejo acontecer isso. Foi muito feio”.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.