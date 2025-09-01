Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Incêndio atinge área do antigo 'Lixão do Aurá', em Ananindeua

O fogo foi registrado na noite de domingo (31/8), conforme afirmou o Corpo de Bombeiros Militar

Incêndio atinge área do antigo ‘Lixão do Aurá’, em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio foi registrado dentro do Aterro do Aurá, popularmente conhecido como ‘Lixão do Aurá’, na noite de domingo (31/8), em Ananindeua. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionada e realizou o combate às chamas. Imagens da área pegando fogo foram compartilhadas nas redes sociais por moradores.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que controlou um princípio de incêndio na área do antigo lixão do Aurá, em Ananindeua. Não houve vítimas”, comunicou nesta segunda-feira (1º/9).

A empresa informa que o incêndio no Aterro do Aurá foi identificado pela equipe de vigilância por volta das 23h de domingo (31). O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e conseguiu controlar o fogo. Não houve vítimas. A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar no esclarecimento do ocorrido.

A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão do aterro do Aurá, confirmou que a equipe acionou o CBM após constatar o fogo no local.

“O incêndio no Aterro do Aurá foi identificado pela equipe de vigilância por volta das 23h de domingo (31). O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e conseguiu controlar o fogo. Não houve vítimas. A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar no esclarecimento do ocorrido.

