Incêndio atinge área do antigo 'Lixão do Aurá', em Ananindeua

Um incêndio foi registrado dentro do Aterro do Aurá, popularmente conhecido como ‘Lixão do Aurá’, na noite de domingo (31/8), em Ananindeua. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionada e realizou o combate às chamas. Imagens da área pegando fogo foram compartilhadas nas redes sociais por moradores.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que controlou um princípio de incêndio na área do antigo lixão do Aurá, em Ananindeua. Não houve vítimas”, comunicou nesta segunda-feira (1º/9).

A empresa informa que o incêndio no Aterro do Aurá foi identificado pela equipe de vigilância por volta das 23h de domingo (31). O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e conseguiu controlar o fogo. Não houve vítimas. A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar no esclarecimento do ocorrido.

A Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão do aterro do Aurá, confirmou que a equipe acionou o CBM após constatar o fogo no local.

