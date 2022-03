Imagem peregrina percorre paróquias de Belém no final de semana

A agenda de visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré encerrou a primeira etapa neste domingo (13). A jornada foi iniciada na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, nos bairros Guamá e Terra Firme, e terminou na paróquia São Pedro e São Paulo.

No caminho, passou por Nossa Senhora de Fátima, pela Basílica Santuário, Santa Maria Goretti, Santa Maria de Belém, Santo Antônio do Tucunduba, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, conhecida como Capuchinhos, São José de Queluz e São Miguel Arcanjo, abençoando os fiéis que não aguentaram esperar até outubro para ver a santa de perto.

Até o ano passado, a imagem peregrina percorreu apenas as regiões do Menino Deus, que abrange Marituba e Ananindeua, e Nossa Senhora do Ó, em Mosqueiro, Benevides e Santa Bárbara, mas em 2022, após dois anos sem Círio de Nazaré, a programação foi expandida.

Fiéis não esconderam a emoção

Antônio Sousa é católico desde que nasceu e se disse muito feliz com a visita da imagem aos Capuchinhos, igreja com a qual ele tem uma relação muito especial desde a infância.

"Fui batizado, crismado e fiz primeira comunhão nesta igreja aqui, onde frequento desde que nasci, há 70 anos. Todo esse tempo eu frequento essa igreja. Nossa Senhora de Nazaré tem uma importância muito grande na vida dos cristãos, notadamente dos católicos. É difícil você viver o catolicismo separado de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da cidade. Acho que é uma esperança que se renova todo ano, uma coisa importantíssima para todos nós católicos. Renovar não só a crença em Jesus, em Deus, nela, mas renovar a amizade e o amor pelas pessoas que temos que ver, ainda mais num tempo em que vivemos um período extremamente violento. A violência está aí, entrando nas nossas casas pela televisão e rádio. É um momento importante para reafirmar que o caminho certo é o do amor e da esperança, na crença de que é possível viver em harmonia na nossa sociedade", afirmou ele, já que a missa tratava justamente da importância de buscar a paz mesmo em tempos de guerra.

Já Eduardo Sobreira se emocionou com a imagem da santa, pois não estava esperando encontrá-la. Ele esteve na igreja para acompanhar o batizado de um neto, o Arthur, e acabou se deparando com a imagem na porta do local, pouco antes dela ser colocada na berlinda e rumar para a paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Cremação.

"Não sabíamos que ela estaria aqui. Foi totalmente surpresa. Estou me sentindo muito bem, muito feliz. É um momento especial, que emociona. Eu não imaginava, pois só imagino ver ela em outubro. Estamos há dois anos distantes do círio. Mas graças a deus pudemos registrar esse momento único com ela", conta.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, a iniciativa visa reforçar o trabalho de evangelização feito no decorrer do ano.“O objetivo dessas visitas é evangelizar e, também, dar a oportunidade para que os devotos de todas as regiões episcopais estejam mais próximos e prestem suas homenagens à Virgem Maria, se preparando espiritualmente para mais um Círio. Por isso resolvemos ampliar este ano”, avalia o coordenador do Círio 2022, Antônio Salame.