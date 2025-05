Imagem de Nossa Senhora de Fátima visita o Grupo Liberal, em Belém

A Imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, na tarde desta segunda-feira (05). Na ocasião, o vigário paroquial Gelcimar Sousa Santos realizou uma novena, que contou com a participação de colaboradores do Grupo. Nesta terça (6), às 10h, a Imagem visita a TV Liberal.

Para Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo, a visita de Nossa Senhora de Fátima à empresa foi especial. Isso porque o pai dele, Romulo Maiorana, responsável por idealizar e fundar o Grupo Liberal, tinha uma profunda ligação com a Santa. “Essa visita é muito importante para nós e para todos os colaboradores. Meu pai era muito devoto à Nossa Senhora de Fátima”, contou. Rose, além de agradecer os colaboradores, deixou a mensagem: “temos que rezar, acreditar em Deus e ter forças para corrermos atrás dos nossos sonhos”.

VEJA MAIS

O vigário Gelcimar explicou o motivo da visita: “O maior objetivo é trazer uma palavra de conforto, animação e motivação para aqueles que são gestores e colaboradores. Por isso, o Santuário de Fátima, assim como tantas outras igrejas, vem com a palavra de Deus para poder ajudar nesse momento de respirar e se encontrar com Ele. Então, o objetivo maior é a evangelização e sair das nossas paredes para levar Deus a tantos outros lugares. Como o próprio Papa Francisco falava, é a igreja em saída não só nas periferias, mas em outros lugares que precisam de uma ‘pitadinha’ a mais do evangelho de Deus”, explicou.

Festividade

A festividade em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, em Belém, iniciou na última quinta-feira (1º/5). A celebração para abrir a programação de 2025 contou com uma santa missa e, também, com uma procissão de abertura pelas ruas próximas ao templo. Guiados pelo tema “Virgem de Fátima, esperança nossa”, os eventos religiosos e culturais se estenderão até o dia 13 deste mês, proporcionando união e fé aos participantes.

Durante a abertura, centenas de devotos se reuniram em uma demonstração de fé e alegria à Virgem Maria por mais um ano de festividade. Entoando louvores e fazendo orações, as pessoas caminharam pelas principais ruas para chamar o público a participar da celebração.

Durante todas as noites, haverá programação religiosa e cultural na área externa do Santuário de Fátima, com apresentação de artistas da região, brinquedos para os jovens e crianças e venda de comidas típicas. Um dos momentos mais aguardados da programação é a Procissão Luminosa, que será realizada no domingo (12), às 19h.

Confira a programação:

Dia 2 de Maio

Atração: Nosso Tom

Horário: 19h - Após a Santa Missa

Dia 3 de Maio

Atração: FB Mania

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 4 de Maio

Atração: Banda Dubaile

Horário Após a Santa Missa de 19h

Dia 5 de Maio

Atração: Camarote Vip

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 6 de Maio

Atração: Banda Xeiro Verde

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 7 de Maio

Atração: Ivana e Cássio

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 8 de Maio

Atração: Joelson Pantoja / Dj Tom / Carabao

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 9 de Maio

Atração: Sandro Aragão

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 10 de Maio

Atração: Ministério Seráfico - Canção Nova

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 11 de Maio

Atração: Markinho Duran

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 12 de Maio

Atração: Mega Pop Show

Horário: Após a Santa Missa de 19h

Dia 13 de Maio

Despedida da Festividade

Atração: Thiago Costa

Horário: Após a Santa Missa de 19h.