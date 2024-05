Visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima ao Grupo Liberal, em Belém, tem transmissão ao vivo

Como parte das visitas programadas para maio, mês em homenagem à santa, a imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, no final tarde desta quinta-feira (16), quando, inclusive, foi visualizada ao vivo pelo público no estúdio da Rádio Liberal+ e compareceu até a Galeria Rose Maiorana, para a bênção ao novo espaço cultural de Belém.

"Eu estou muito feliz com a visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima, aqui, no Grupo Liberal, e aproveito para agradecer pelas bênçãos a todos nós", afirmou o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana. A visita foi marcada pela realização de uma novena em louvor à Nossa Senhora.

Apresentadores do programa 'Liberal+ Esporte' recebem a imagem da santa, conduzida pela produtora executiva Meg Martins, durante a visita ao Grupo Liberal, em Belém (PA) (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Eram 17h08, quando a imagem da santa chegou à sede do Grupo Liberal, conduzida pelo coordenador da Festividade de Nossa Senhora de Fátima, Paulo Martins, o vice-coordenador Andrew Pinheiro, e o guarda da paróquia, Gilmaque Ferreira. A diretora comercial do Grupo, Rose Maiorana, recebeu a imagem e levou ao encontro dos funcionários para a saudação à padroeira. O símbolo de fé mariana foi colocado no altar do hall de entrada de sede da empresa.

Emoção

Rose Maiorana emocionou-se durante a visita da imagem. "É maravilhoso receber Nossa Senhora de Fátima. Nós somos devotos de Nossa Senhora de Fátima, papai (referindo-se a Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal) era demais devoto, minha mãe (Déa Maiorana, presidente do Grupo), também. Nós e nossos colaboradores, todos sentimos a emoção de Nossa Senhora de Fátima vir aqui dentro do Grupo para abençoar todo mundo", afirmou Rose. O funcionário Aldecir Pinheiro, pai de Andrew Pinheiro (da Coordenação da Festividade), trabalha na empresa há 24 anos, atuando nos Serviços Gerais. "É uma honra receber a imagem da santa aqui", disse Aldecir.

Visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima ao Grupo Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal

A novena foi presidida pelo diácono José Lourenço, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, após Rose Maiorana e a produtora cultural Meg Martins terem colocado na imagem, respectivamente, a coroa e um terço. José Lourenço destacou que a visita à empresa funciona como "a presença da Mãe, porque aqui é a segunda família das pessoas que trabalham neste estabelecimento". Ao se dirigir aos fiéis, durante a novena, o diácono lembrou o momento da Anunciação, quando, ao saber que receberia o Salvador, Maria, demonstrando fé em Deus e prontidão para o projeto divino, afirmou: "Eis aqui a serva do Senhor". O espaço da novena, decorado pela floricultura Fina Flor, foi aproveitado pelos fiéis para o registro da visita da imagem da santa padroeira.

Após a novena, a imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou setores do Grupo Liberal, como o gabinete de Ronaldo Maiorana, setor comercial, Classificados, a Redação dos jornais O Liberal e Amazônia, Portal OLiberal.com e Rádio Liberal+ e a Galeria Rose Maiorana. "Este é um momento importante para todos, em que damos uma parada na rotina corrida do jornalismo, para pensar nas coisas do alto que nos inspiram e dão força", declarou Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.