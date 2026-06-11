Igreja de Nossa Senhora das Mercês recebe o concerto ‘Sinfonia do Círio’ nesta sexta-feira (12)

A Sinfonia do Círio é uma obra composta pelo músico Luiz Pardal e pelo poeta Paes Loureiro, que visa homenagear a maior manifestação cultural e religiosa da Amazônia: o Círio de Nazaré. Nesta sexta-feira (12), às 10h, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês recebe o concerto. O evento integra a programação do encontro do Clero de Belém, que acontece na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e no Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero.

A apresentação reunirá mais de uma centena de músicos e cantores, envolvendo a Orquestra Sinfônica Altino Pimenta (OSAP), o Coro Comunitário da Escola de Música da UFPA e o Coro Universitário da UFPA (CORUNÍ), sob a regência da maestra Cibelle J. Donza. O programa contará ainda com a execução da obra Ave Maria, de Luiz Pardal, além da participação especial da soprano Tassiane Gazé e do poeta Paes Loureiro.

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Com música de Luiz Pardal e texto de Paes Loureiro, ambos professores aposentados da UFPA, a Sinfonia do Círio traduz em linguagem erudita a riqueza espiritual, cultural e humana da devoção a Nossa Senhora de Nazaré. A obra apresenta quatro movimentos inspirados em momentos emblemáticos da festividade:

• 1º Movimento – Círio Fluvial;

• 2º Movimento – Círio das Crianças;

• 3º Movimento – Transladação;

• 4º Movimento – Domingo do Círio.

Para o padre João Paulo Dantas, reitor da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, a realização do concerto representa um momento singular de encontro entre fé, cultura, patrimônio e educação. “Receber a Sinfonia do Círio no Complexo dos Mercedários fortalece a vocação deste espaço como lugar de preservação da memória, promoção da cultura e diálogo entre instituições que compartilham o compromisso com a valorização da identidade amazônica e do patrimônio histórico do Pará”, destaca.

O evento também simboliza um importante momento de integração entre a Universidade Federal do Pará, a Arquidiocese de Belém, o Clero do Estado do Pará e a Diretoria da Festa de Nazaré, reforçando os laços de cooperação em torno da preservação da história, da cultura e da fé do povo paraense.

O evento é promovido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), da Escola de Música da UFPA e dos Mercedários UFPA, com apoio institucional da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), da ENARTE e da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA). A iniciativa conta ainda com o apoio da Arquidiocese de Belém e da Diretoria da Festa de Nazaré.

Serviço

Apresentação da Sinfonia do Círio

Data: 12 de junho de 2026 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Igreja de Nossa Senhora das Mercês – Complexo dos Mercedários

Endereço: Boulevard Castilhos França, Centro Histórico de Belém

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades