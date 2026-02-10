igreja católica celebra, nesta quarta (11), o dia de nossa senhora de lourdes, padroeira dos doentes

A Igreja Católica celebra, nesta quarta-feira (11), o dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos doentes. A data também foi escolhida por São João Paulo II, em 1992, como Dia Mundial dos Enfermos. Na Arquidiocese de Belém, as homenagens serão realizadas nas igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes, em Belém e Ananindeua.

Em Belém, na Reitoria Nossa Senhora de Lourdes, na avenida Governador José Malcher, 1169, no bairro de Nazaré, a festividade tem como tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”, com terço às 17 horas, missa às 18h30 e programação cultural. Neste Dia de Nossa Senhora de Lourdes, as missas serão presididas pelo padre Valério Sartor às 6h30, monsenhor Agostinho Cruz, às 9, e monsenhor Ronaldo Menezes, às 12 horas.

A missa de encerramento, às 18h30, será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, seguida de procissão, que percorrerá a avenida Governador José Malcher, a travessa Dom Romualdo de Seixas, rua Diogo Moía, avenidas Generalíssimo Deodoro e Governador José Malcher, retornando à Reitoria.

Em Ananindeua, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na rua São Luís, 204, no 40 Horas, a festividade tem como tema "Salve, cheia de graça!". Haverá missa às 19 horas e programação cultural. As missas serão às 8 e 19 horas, presididas pelo padre Jefferson Miranda, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. A procissão será realizada às 18h30, saindo da Comunidade São João Batista, na Estrada do Ariri, e percorrendo às ruas do Limite Sul, Joana Patrícia, Nova, São Francisco e São Luís até a Igreja Matriz. Na chegada, haverá Santa Missa e, em seguida, programação cultural e o encerramento da festividade.