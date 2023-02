Dia de Nossa Senhora de Lourdes: conheça a oração e a história da padroeira dos doentes

No próximo sábado (11), fiéis católicos celebram o dia de Nossa Senhora de Lourdes. A santa, que é considerada a padroeira dos doentes — e também a santa das curas milagrosas e intercessora dos que sofrem de diversos males do corpo e da alma—, é uma das invocações marianas atribuídas à Virgem Maria, a qual surgiu com base nos relatos das aparições, que foram presenciadas por Santa Bernardete Soubirous, em uma gruta de Lourdes, na França.

No dia 11 de fevereiro de 1858, na cidade de Lourdes, na França, a jovem Bernadete saiu para buscar lenha na mata que ficava próxima à vila em que morava. Em certo momento, ela avistou uma senhora vestida de branco, com um rosário nas mãos e uma faixa azul em torno da cintura. Logo, ambas começaram a rezar juntas e, após um tempo, a santa desapareceu.

Por um período de cinco meses, Nossa Senhora de Lourdes apareceu para a menina, confiando muitos segredos à ela. Com essa experiência, Bernadete fez questão de relatar e confirmar aos moradores da redondeza de que havia, de fato, estado com Nossa Senhora. Todos tinham desconfiança da jovem.

Em uma das últimas aparições, Nossa Senhora, disse a ela que aparecesse na gruta em um determinado dia e hora e que começasse a cavar o chão com suas próprias mãos. Bernadete obedeceu e, no local onde cavou, começou a brotar água e nunca mais parou. Todos sabiam que aquele local se tratava de um lugar seco, e jamais tivera fonte de água ali. Muitas pessoas foram curadas por meio da fonte.

Oração

“Sob a Tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação segundo o plano original de Deus. A Ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas: alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus.

Sê o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos destes irmãos. E ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que, com a Sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte.”

Nossa Senhora de Lourdes, intercede por nós!”

Oração para conseguir uma graça

"Ó virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernardete, no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com ele, ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos a Deus. Nossa senhora da gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso (pedir a graça). Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém."

