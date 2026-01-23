Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Capela Nossa Senhora de Lourdes celebra a padroeira com missas e procissão em Belém

A programação inicia na próxima quinta-feira (29) e seguirá até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”.

O Liberal
fonte

Festividade de Nossa Senhora de Lourdes (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

A Capela Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Nazaré, em Belém, celebra a festividade em devoção à santa, considerada a padroeira dos doentes e dos que sofrem. As celebrações iniciarão na próxima quinta-feira (29), às 18h30, com a apresentação do manto da imagem peregrina pelo padre Adilson de Almeida. A programação seguirá até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”. 

Já no dia 30 de janeiro, o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, presidirá a solene Coroação de Nossa Senhora de Lourdes. Durante todo o período da festividade, o terá recitação do terço sempre às 17h, cada dia sob a responsabilidade de um grupo diferente, como as Mães que Oram, a Pastoral da Catequese, a Legião de Maria, o Exército de Maria e o Apostolado da Oração, entre outros.

No dia 5 de fevereiro, a comunidade terá um dia dedicado à Adoração ao Santíssimo Sacramento, em dois períodos: das 08h às 11h15 e das 15h30 às 16h30. Já no sábado, 7 de fevereiro, será realizada a 3ª Caminhada com Maria, com saída da Capela às 08h. O percurso percorrerá vias como a avenida Doca de Souza Franco, travessa Antônio Barreto e avenida Generalíssimo Deodoro, encerrando na avenida Governador José Malcher.

O ponto alto da festividade será no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Às 12h, o Cônego Ronaldo Menezes presidirá a missa com a bênção dos devotos. À noite, a partir das 18h30, o Arcebispo Emérito, Dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará a missa de encerramento, que contará com a presença de todos os grupos e pastorais da capela.

Logo após a missa final, a imagem da santa seguirá em procissão pelas ruas do bairro, passando pela travessa Dom Romualdo de Seixas, travessa Diogo Moia e avenida Generalíssimo Deodoro, retornando à Capela de Lourdes para o encerramento oficial da festividade de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nossa senhora de lourdes

pará
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

MOBILIZAÇÃO

Protesto fecha avenida Almirante Barroso por falta de ônibus para Mosqueiro nesta quarta-feira

O protesto começou por volta das 17h em frente à parada, nas proximidades da praça do Operário, e desmobilizado em torno de 15 minutos

21.01.26 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda