Capela Nossa Senhora de Lourdes celebra a padroeira com missas e procissão em Belém

A Capela Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Nazaré, em Belém, celebra a festividade em devoção à santa, considerada a padroeira dos doentes e dos que sofrem. As celebrações iniciarão na próxima quinta-feira (29), às 18h30, com a apresentação do manto da imagem peregrina pelo padre Adilson de Almeida. A programação seguirá até o dia 11 de fevereiro, com o tema “Nossa Senhora de Lourdes, modelo de obediência e serviço”.

Já no dia 30 de janeiro, o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, presidirá a solene Coroação de Nossa Senhora de Lourdes. Durante todo o período da festividade, o terá recitação do terço sempre às 17h, cada dia sob a responsabilidade de um grupo diferente, como as Mães que Oram, a Pastoral da Catequese, a Legião de Maria, o Exército de Maria e o Apostolado da Oração, entre outros.

No dia 5 de fevereiro, a comunidade terá um dia dedicado à Adoração ao Santíssimo Sacramento, em dois períodos: das 08h às 11h15 e das 15h30 às 16h30. Já no sábado, 7 de fevereiro, será realizada a 3ª Caminhada com Maria, com saída da Capela às 08h. O percurso percorrerá vias como a avenida Doca de Souza Franco, travessa Antônio Barreto e avenida Generalíssimo Deodoro, encerrando na avenida Governador José Malcher.

O ponto alto da festividade será no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Às 12h, o Cônego Ronaldo Menezes presidirá a missa com a bênção dos devotos. À noite, a partir das 18h30, o Arcebispo Emérito, Dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará a missa de encerramento, que contará com a presença de todos os grupos e pastorais da capela.

Logo após a missa final, a imagem da santa seguirá em procissão pelas ruas do bairro, passando pela travessa Dom Romualdo de Seixas, travessa Diogo Moia e avenida Generalíssimo Deodoro, retornando à Capela de Lourdes para o encerramento oficial da festividade de 2026.