Igreja Católica celebra missa e procissão da Santíssima Trindade neste domingo, em Belém

Um pouco mais de 100 devotos compareceram à missa de celebração da Solenidade da Santíssima Trindade, neste domingo (12), na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, no bairro da Campina, em Belém. Após o ato litúrgico, que começou às 8h30, iniciou a tradicional Procissão em honra ao dogma da Igreja Católica, que não ocorria há dois anos por conta da pandemia do coronavírus. O cortejo religioso seguiu em direção à matriz paroquial da Santíssima Trindade.

A missa foi celebrada pelo cônego Vladian Alves, que comentou sobre o retorno dos devotos para a celebração depois de tanto tempo. “A possibilidade deste encontro nos deixou muito felizes. Nesses dias todos da festividade, eu vi vários rostos conhecidos que não via faz tempo. São muitas pessoas que voltaram com uma alegria imensa, então acho que é este sentimento de esperança, de que novos horizontes se abram para dias melhores”, disse o sacerdote.

Para o Cristianismo, a Santíssima Trindade significa o mistério central da fé cristã: um Deus em três pessoas – o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Assim se deu origem a oração “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, com que se batiza uma pessoa e com que se começa e acaba uma missa, os ofícios litúrgicos, os sacramentos e outros momentos de devoção, explicou o cônego.

“A Santíssima Trindade é um dogma de fé. O dogma é algo revelado, encontrado na sagrada escritura e vinculante porque une todos os cristãos, pois nós temos uma única identidade, acreditamos em um único Deus, mas em três pessoas. Essa foi a revelação trazida por Jesus Cristo que também é filho de Deus. E assim, nós nos inspiramos na Trindade, pois somos criados à sua imagem e semelhança”, afirmou.

O evento religioso foi organizado por três casais paroquianos. Um deles foi Renato Castro e Carolina Costa. Para o esposo, todo esforço e mobilização são gratificantes em virtude da importância representativa do evento para a Igreja Católica em Belém. “Tentamos oferecer um pouco de tudo, alegria, diversão e comidas típicas. Nos últimos anos, fizemos um modelo adaptado para a realidade da época e agora, em 2022, podemos voltar para os moldes tradicionais”, comentou.

A festividade da Santíssima Trindade encerra com uma missa prevista para às 18h, com o celebrante Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, e atrações musicais com Elvis da Amazônia e Lucinha Bastos.