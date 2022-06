Missa do Grupo Liberal homenageia a Santíssima Trindade

O padre Claudio Pighin celebrou a missa de Solenidade da Santíssima Trindade neste domingo (12) no hall do Grupo Liberal, em Belém.

A assembleia eucarística iniciou por volta de 11h para lembrar a “misericórdia do Pai, a missão do Filho e a força do Espírito Santo”.

O sacerdote reforçou que a celebração tem importância apreço Deus. “É uma oportunidade para contemplar o nosso Deus Uno e Trino, que significa dizer um deus em três pessoas, mas que tem a mesma majestade”, afirmou.

A arquiteta Ana Paula Oliveira, 47 anos, disse que a presença do padre Cláudio nessa celebração ajuda a fomentar a conversa sobre outros assuntos. “Acho que o padre consegue mostrar trazer para a missa o que estamos vivendo na atualidade. É emocionante”, contou Ana.

O padre aproveitou para acrescentar a magnitude da relação entre a Santíssima Trindade e os católicos no resultado da paz na sociedade.

“As pessoas desejam e aguardam com ardor o testemunho missionário da boa notícia do Senhor. Assim, a verdade do Senhor Deus, o Seu ser comunhão e missão se torna a verdade do ser humano. A vida de toda a humanidade. A esse ponto, é de suma importância, que cada cristão viva em comunhão e missão. Se Deus, é comunhão e missão de pessoas, nós o que queremos ser?. Contemplando a Santa Trindade aprendamos a viver o verdadeiro amor”, finalizou.