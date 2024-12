Igor Normando anuncia que mutirão de limpeza começa a partir de 2 de janeiro nos canais de Belém

Durante visita técnica nas mediações do Canal do Galo, no bairro da Pedreira, em Belém, na manhã desta terça-feira (3), o prefeito eleito, Igor Normando, anunciou que, a partir do dia 2 de janeiro de 2025, quando tomará posse na prefeitura, será realizado um mutirão de 100 dias de limpeza e desobstrução de canais da capital paraense.

“Uma forma de amenizar e da gente diminuir o fluxo de água que vem tanto dos rios quanto também dos nossos canais através da sujeira que se acumula ao longo do tempo. Nós vamos fazer uma força-tarefa para dentro de 100 dias poder zerar essa limpeza dos canais e dos bueiros de Belém. Para darmos continuidade ao planejamento que nós temos, que é para acabar de vez com esses alagamentos na cidade”, disse Igor Normando.

Acompanhado de seu vice, Cássio Andrade, e de vereadores, o prefeito eleito ressalta que os alagamentos em Belém são um problema que atinge a população há décadas. Com isso, ele disse que contará com a ajuda do governo do estado para que possa ser feita a manutenção correta dos serviços durante o período que o mutirão estiver em vigor.

Visita do prefeito eleito Igor Normando ao canal da Antônio Baena com Pedro Miranda. (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“Somente nós não será possível manter a gestão e limpeza em dia. Por isso, a prefeitura e o governo do estado vão trabalhar juntos para poder desobstruir os canais, fazer a limpeza necessária, inclusive, começando uma grande campanha educacional, porque a população também precisa ser partícipe nesse projeto. Se a gente quer mudar a cidade, a gente tem que também ter atitudes diferentes”, destaca o futuro gestor municipal.

Ele prevê a criação de frentes de trabalho, que irão se concentrar, primeiramente, nos 40 pontos mapeados, começando por aqueles que apresentam uma maior criticidade. “Nós vamos fazer 5 frentes de trabalho e elas vão estar atentas em todos os canais dos primeiros 40 pontos. Existem outros pontos? Existem, mas nós vamos nos concentrar primeiro nos mais críticos e depois que a gente resolver os mais críticos a gente passa a fazer como um todo um planejamento que seja”, disse o prefeito eleito.

Trabalhando junto com a população

Igor Normando afirmou que Belém possui mais de 40 pontos de alagamentos espalhados pela cidade que foram mapeados. Para atacar todos esses pontos, ele disse que será preciso um trabalho em conjunto com a população. “Então, esse é um jogo que nós vamos ter que jogar junto. Não existe mais a prefeitura e a população. É a prefeitura e a população jogando juntos, para que a gente não tenha as pessoas perdendo tudo que construíram ao longo da vida no alagamento”, disse.

“A nossa ideia, nesse momento, é fazer a visita, ouvir os moradores e ver como está. Trouxemos técnicos para isso, integrantes da Câmara dos Vereadores, para que todos juntos possamos construir um grande plano a curto prazo para fazer o enfrentamento desse problema das chuvas, dos alagamentos”, afirma Igor Normando.

Principais problemas

Durante a visita, o prefeito eleito de Belém apontou que um dos principais problemas é o grande acúmulo de lixo nos canais e bueiros, bem como, a falta de limpeza dos canais, chegando a ficar anos sem uma ação efetiva da gestão municipal.

“Tem canais que estão mais críticos, tem outros que não estão tanto, mas estão também com prejuízos enormes, principalmente porque existe muito lixo acumulado, não há desassoreamento, os bueiros estão entupidos. A gente tem tido relatos de pessoas que os bueiros não são limpos há 3 anos e isso é realmente preocupante. Não é fácil, a cidade é muito grande, mas nós vamos fazer um grande plano com previsibilidade para a população saber quando, onde e como nós vamos fazer essa programação. Nós vamos jogar limpo com a população, ninguém aqui está dizendo que vai resolver os problemas da noite e para o dia. Eu vou ser prefeito de Belém e vocês vão ver que nós vamos estar todo dia nas ruas, acompanhando os serviços, encarando os problemas e procurando soluções importantes para resolver os problemas da cidade”, disse Igor Normando.

Moradora segura a geladeira durante as enchentes

Com a chegada do período chuvoso, Igor lembra a dificuldade que enfrentará ao assumir seu mandato como prefeito de Belém. “Nós já vamos assumir, na verdade, no período chuvoso em Belém, e a gente precisa ter uma medida que seja enérgica para que isso ocorra. Queremos evitar mais perdas para a nossa população”, reforçou. Igor conversou com a população, que relatou os transtornos causados pelos alagamentos.

Os moradores disseram que são obrigados a elevar o nível de suas casas para diminuir os estragos causados pelas chuvas. Nazaré Mendes mora, quase há 30 anos, na passagem José Maria Costa, entre as avenidas Marquês de Herval e Pedro Miranda, perto do local visitado por Igor. Ela disse que já gastou R$ 16 mil em obras para proteger sua casa dos alagamentos, o que pesa em seu orçamento doméstico. “Essa rua é a primeira que enche. A gente fica triste dentro da nossa própria casa. Afinal, a gente se esforça tanto para ter o melhor”, disse ela, de 58 anos.

Morando naquele mesmo endereço, a também empregada doméstica Simone Bittencourt contou que, quando há alagamento, ela segura a geladeira para não ser levada pelas águas. “Quando começa a encher, eu levanto todos os móveis. Mas a geladeira a gente tem que segurar para não virar e não perder os alimentos. Fico a enchente todinha segurando a geladeira”, afirmou ela, de 45 anos. “Isso ocorre há muitos anos e agora só tem piorado”, completou.

*Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade