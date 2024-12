Previsão do tempo aponta aumento de chuvas em dezembro em todo o Pará

As chuvas devem se intensificar no mês de dezembro em todo o Estado do Pará, segundo previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A partir da segunda quinzena deste mês, as chuvas devem aumentar, e talvez, até ultrapassar a média história em alguns municípios. O clima seco que propicia o aumento das queimadas deve dar uma trégua, resultando também em uma diminuição dos incêndios e das fumaças nas regiões Oeste, Metropolitana e Nordeste do Pará.

Devem ocorrer mais chuvas como o temporal que caiu na capital, no último sábado (07/12), que durou entre 20 a 30 minutos dependendo da localidade. A chuva atingiu 37,4 mm, sendo uma das mais altas do mês de novembro em Belém.

“Com certeza vão se repetir mais chuvas como ocorreram no sábado. Elas serão mais frequentes. Estamos fazendo o monitoramento dos condicionantes meteorológicos. Tudo indica uma normalidade com os fenômenos bem mais ativos, devido a zona de convergência do Atlântico Sul que estará interagindo com a alta da Bolívia, que é um escoamento da altitude que interage chuvas da região. Junto com esses dois fenômenos atmosféricos que alteram a circulação temos os vórtices ciclônicos de alto nível que atuam no nordeste do Brasil, com levantamento do ar. Isso favorece a maior formação de nuvens no nordeste paraense”, explicou o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

A previsão é que as chuvas sejam não só maios frequentes como mais intensas. A previsão aponta pancadas, mas também chuvas esparsas que devem permanecer principalmente durante a tarde e a noite, por várias horas consecutivas. Belém que tem a média histórica em dezembro de 283,5 mm deve ultrapassar alcançando cerca de 300 mm.

“O mês de novembro foi muto seco, mas tiveram duas chuvas semelhantes e a que aconteceu no último sábado, que alagou a cidade. Eu verifiquei em loco o que aconteceu no último sábado na avenida Duque de Caxias. Tudo ficou alagado também na Doutor Freitas”, relembra José Raimundo. A chuva do sábado caiu irregularmente na capital com uma concentração maior nos bairros do Marco e São Brás, e em menor quantidade no Centro e no Ver-O-Peso.

Com maior quantidade de nuvens e chuvas, as temperaturas também devem cair em média 2°C. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), as máximas caem de 34°C a 37°C para 33°C a 35°C.

TAPAJÓS – A situação das queimadas e da fumaça que tem castigo a região do Tapajós, principalmente o município de Santarém, deve amenizar com as chuvas que também chegarão. Além da Pérola do Tapajós, os municípios de Monte Alegre e Óbidos também devem ter aumento do índice pluviométrico.

A expectativa é que o índice de chuvas chegue a 200 mm em dezembro na região, a partir da segunda quinzena. Santarém que sofre com a seca não atingiu 120 mm de chuva em novembro. O diferencial é Itaituba que tem previsão de 298 mm, bem acima da média histórica 150 mm, já que as chuvas no município estão mais intensas. Na região Oeste, as temperaturas máximas também devem cair 2°C na maioria dos dias oscilando entre 32° a 35°.

“Agora vai chegar a chuva nas regiões do Tapajós, com isso as fumaças que estavam ocorrendo vão diminuir significativamente. As primeiras chuvas tornarão os solos mais úmidos, e vai haver uma certa regularidade nas chuvas. Também será possível ver isso na região de Mosqueiro, em Belém, em Moju e no Acará que também sofrem com as queimadas. Vai ter chuvas em todas essas regiões ao passar dos dias”, destaca.

Já no sul e sudeste do Pará, que iniciou o período chuvoso antes das outras, as chuvas devem continuar nos municípios de Marabá, Dom Eliseu e Santa Maria das Barreiras.