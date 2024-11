Igor Normando (MDB) anuncia os primeiros nomes do secretariado de Belém; confira

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), começou a oficializar, nesta quarta-feira (27), alguns nomes que farão parte do seu governo a partir de 2025. O anúncio foi feito no fim da manhã, pelo seu perfil no Instagram. Confira abaixo:

Patrick Tranjan será o novo secretário de Educação do município

Ele é formado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e tem pós-graduações nas áreas de liderança e gestão pública. Atuou na Secretaria de Educação do Espírito Santo, foi coordenador do Programa de Ensino em Tempo Integral do Ministério da Educação (MEC) e Secretario Executivo de Educação do Estado de São Paulo.

Exerce a função de Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças na Secretaria de Educação do Pará (Seduc), onde também já exerceu a função de Secretário Adjunto de Educação Básica.

Ana Carolina Gluck Pau comandará a Procuradoria Geral do Município

Procuradora concursada e advogada, é formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com especialização em direito e processo civil, além de mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora universitária há 20 anos, já foi defensora pública e atualmente exerce a função de Procuradora Geral Adjunta na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Rômulo Nina de Azevedo será o novo secretário de Saúde de Belém

Ele é médico graduado pela UFPA, especialista em Clínica Médica e Nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, além de possuir MBA em Gestão Financeira e Controladoria. Atuou na Direção do hospital São Luiz Anália Franco da Rede D'Or, em São Paulo, foi Diretor-superintendente do Hospital Porto Dias e Diretor de Qualidade e planejamento no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém.

Cleidson Chaves ficará à frente da Chefia de Gabinete

Formado em Gestão Pública, já foi Chefe de Gabinete da Secretaria de Cidadania do Estado e atualmente exerce a função de Secretário Legislativo na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

