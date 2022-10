Idoso morre depois de sofrer ataque cardíaco dentro de caminhão, na Pedreira

Um idoso, ainda não identificado, sofreu uma parada cardíaca dentro de um caminhão na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, na manhã desta terça-feira (4). Ele estava no banco do carona e o motorista parou o veículo no meio da rua para que o atendimento fosse realizado. Neste momento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), está no local tentando reanimar a vítima.

O caso aconteceu por volta das 12h30, no perímetro entre as travessas Pirajás e Dr. Enéas Pinheiro. Segundo o relato do motorista do caminhão, que preferiu não ser identificado, o idoso é funcionário de uma empresa de fretes e estava trabalhando no momento do ocorrido. No momento em que o veículo fazia o retorno em uma rotatória, a vítima começou a passar mal.

"Foi muito rápido, a gente estava passando aqui e ele começou a passar mal. Imediatamente eu parei o caminhão na rua e chamei os policiais, que estavam passando por aqui. Uma enfermeira também estava próximo e prestou socorro. Acionamos o Samu e a ambulância chegou. Já estão há quase meia hora tentando reanimá-lo", contou o condutor do caminhão.

O soldado Kelvin, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), relatou que, por sorte, a guarnição estava passando pelo local no momento do incidente, e o idoso foi rapidamente socorrido. A equipe do Samu que está atendendo ao idoso é formada por sete pessoas, incluindo um médico, que está no local à frente do atendimento. A filha da vítima também está no local, muito abalada, e não quis falar com a imprensa.

A equipe médica ficou mais de uma hora tentando reanimar a vítima com massagem cardíaca e até com o uso de um desfibrilador. Até pouco tempo antes de morrer, o idoso ainda estava respirando com dificuldade, e parecia que conseguiria sobreviver. Por volta das 13h55, os batimentos cardíacos do idoso pararam, e ele teve a morte confirmada.