Icoaraci terá desligamento programado de energia; veja quais serão as datas, locais e horários

Na próxima semana, trechos do distrito de Icoaraci, em Belém, serão foco de ações de manutenção preventiva de energia, por meio de desligamentos programados. O serviço será realizado nos dias 6 e 7 de janeiro, nos bairros Maracacuera e Tenoné. Segundo a Equatorial Pará, o objetivo é manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A concessionária ressalta que a iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes serão avisados com antecedência para que possam se organizar.

Para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém mexa na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira a agenda completa:

Maracacuera

Data: 6 de janeiro (terça-feira)

Horário: 9h35 às 12h35

Local: Rua Brasília, entre as Alamedas A e C do Conjunto Recanto Verde

Local: Alamedas A, B e C, Travessas Primeira, Segunda, Terceira, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Todas no Conjunto Recanto Verde

Local: Travessas D, E, F, G, H, I e J. Todas no Residencial Brasília II

Tenoné (Residencial Parque dos Pinheiros)

Data: 7 de janeiro (quarta-feira)

Horário: 10h às 13h

Local: Ruas Quinze de Agosto e Cinco de Setembro

Local: Nas Travessas Dois e Quatro

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia