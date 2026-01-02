Icoaraci terá desligamento programado de energia; veja quais serão as datas, locais e horários
Segundo concessionária, as ações de manutenção preventiva de energia têm como objetivo aumentar a qualidade e estabilidade
Na próxima semana, trechos do distrito de Icoaraci, em Belém, serão foco de ações de manutenção preventiva de energia, por meio de desligamentos programados. O serviço será realizado nos dias 6 e 7 de janeiro, nos bairros Maracacuera e Tenoné. Segundo a Equatorial Pará, o objetivo é manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A concessionária ressalta que a iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.
Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes serão avisados com antecedência para que possam se organizar.
Para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém mexa na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.
Confira a agenda completa:
Maracacuera
Data: 6 de janeiro (terça-feira)
Horário: 9h35 às 12h35
Local: Rua Brasília, entre as Alamedas A e C do Conjunto Recanto Verde
Local: Alamedas A, B e C, Travessas Primeira, Segunda, Terceira, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Todas no Conjunto Recanto Verde
Local: Travessas D, E, F, G, H, I e J. Todas no Residencial Brasília II
Tenoné (Residencial Parque dos Pinheiros)
Data: 7 de janeiro (quarta-feira)
Horário: 10h às 13h
Local: Ruas Quinze de Agosto e Cinco de Setembro
Local: Nas Travessas Dois e Quatro
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia
