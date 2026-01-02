Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Icoaraci terá desligamento programado de energia; veja quais serão as datas, locais e horários

Segundo concessionária, as ações de manutenção preventiva de energia têm como objetivo aumentar a qualidade e estabilidade

Ayla Ferreira*
fonte

Para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém mexa na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. (Foto: Divulgação | Equatorial Energia)

Na próxima semana, trechos do distrito de Icoaraci, em Belém, serão foco de ações de manutenção preventiva de energia, por meio de desligamentos programados. O serviço será realizado nos dias 6 e 7 de janeiro, nos bairros Maracacuera e Tenoné. Segundo a Equatorial Pará, o objetivo é manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A concessionária ressalta que a iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

VEJA MAIS

image Polícia Federal determina retorno de Eduardo Bolsonaro ao cargo de escrivão
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro estava afastado da corporação para cumprir o serviço como deputado, mas teve o mandato cassado por excesso de faltas

image Destombamento de casarão não autorizava derrubada, explica ex-prefeito Edmilson Rodrigues
Em nota, ex-prefeito de Belém repudiou a demolição e apontou que a ação "denota intenção de fugir do controle social"

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. Nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes serão avisados com antecedência para que possam se organizar.

Para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém mexa na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira a agenda completa:

Maracacuera

Data: 6 de janeiro (terça-feira)
Horário: 9h35 às 12h35
Local: Rua Brasília, entre as Alamedas A e C do Conjunto Recanto Verde
Local: Alamedas A, B e C, Travessas Primeira, Segunda, Terceira, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Todas no Conjunto Recanto Verde
Local: Travessas D, E, F, G, H, I e J. Todas no Residencial Brasília II

Tenoné (Residencial Parque dos Pinheiros)

Data: 7 de janeiro (quarta-feira)
Horário: 10h às 13h
Local: Ruas Quinze de Agosto e Cinco de Setembro
Local: Nas Travessas Dois e Quatro

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

distrito de icoaraci

equatorial energia

manutenção da rede elétrica

desligamento programado de energia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

mudanças

Novas regras para ciclomotores, bikes elétricas e autopropelidos elevam segurança, diz especialista

Ciclomotores sofreram as maiores mudanças, exigindo registro, emplacamento e CNH

04.01.26 9h00

LAZER

Paraenses movimentam Praça da República no primeiro domingo de 2026

Familiares, amigos e trabalhadores povoaram a Praça em busca de um lazer mais saudável ao ar livre

04.01.26 11h38

HISTÓRICO

Destombamento de casarão não autorizava derrubada, explica ex-prefeito Edmilson Rodrigues

Em nota, ex-prefeito de Belém repudiou a demolição e apontou que a ação "denota intenção de fugir do controle social"

01.01.26 17h04

GENTILEZA GERA GENTILEZA

Pedestres de Belém reforçam que gentileza no trânsito é necessária para salvar vidas

Em meio ao fluxo intenso de veículos, atitudes simples de cuidado podem fazer a diferença na segurança no trânsito, mas belenenses dizem que são momentos raros

04.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda