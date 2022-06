Icoaraci: flutuante afunda e passageiros caem na água

O flutuante do trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, afundou na manhã desta terça-feira (14). Ninguém se machucou, mas alguns passageiros acabaram caindo na água e isso dificultou embarques e desembarques previstos no local.

Um trabalhador do local, que preferiu não se identificar, relatou que o flutuante já vinha apresentando problemas há muito tempo e que a Cooperativa dos Barqueiros da Ilha de Cotijuba (Cooperbic) costumava fazer reparos na estrutura: "Esse flutuante já estava com problema, já estava furado e com rachaduras. A Cooperbic estava sempre costurando. Eu pensei que, com a chegada dessa empresa, a Bom Jesus, que faz o transporte Icoaraci-Outeiro-Icoaraci desde que aconteceu o problema com a ponte, isso fosse ser ajeitado", comenta.

O trabalhador disse, ainda, que desde a tarde de segunda-feira já era possível perceber que o flutuante não estava normal, mas nenhuma providência foi tomada: "Ontem à tarde quando passei já estava com bastante água e agora de manhã ele amanheceu no fundo. Eu passei por lá agora, às 6h30, e o povo está usando barcos para cruzar da ponte ao trapiche".

Não é a primeira vez que o flutuante afunda, em Icoaraci. Mais recentemente, ocorreu no dia 30 de junho de 2021. E outro registro desse tipo de acidente foi em janeiro de 2019. Em nenhum dos casos, houve feridos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que "...uma equipe técnica do departamento de obras já está no local analisando a situação e tomando todas as medidas necessárias para solucionar o problema o mais rápido possível".

