Hospital Barros Barreto recebe investimento de mais de R$ 10 milhões

O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), irá inaugurar nesta segunda-feira (30), um conjunto de obras que soma R$ 10.056.377,96 em investimentos.

Entre as melhorias, está a entrega de dez leitos de UTI Pediátrica e dez leitos de UTI Adulto, ampliando a capacidade de internação da unidade hospitalar para 238 leitos, além da reforma do Serviço de Nutrição, que inclui um novo refeitório para residentes e acompanhantes, e da reforma do Almoxarifado Central e da Central de Abastecimento de Farmácia (CAF). Também será entregue um novo abrigo de resíduos sólidos, garantindo um melhor isolamento e medidas de controle de poluição ambiental.

Regina Fátima Feio Barroso, superintendente do CHU-UFPA, ressalta a importância do término dessas obras e avalia que a conclusão representa um marco na melhoria da infraestrutura do HUJBB. “Com essas melhorias, conseguimos ampliar e modernizar nossos espaços, o que resulta diretamente em um ambiente mais seguro, confortável e eficiente tanto para os nossos profissionais quanto para os pacientes. A nova estrutura fortalece nossa capacidade de atendimento como também reflete em um cuidado mais humanizado e ágil”, diz.

Avanços para a saúde pública e para o ensino em Belém

Os investimentos irão beneficiar o atendimento à população, ampliando os serviços e possibilitando um aumento no número de cirurgias, principalmente oncológicas. As novas UTIs do hospital universitário serão espaços para a realização de pesquisas acadêmicas, pesquisas clínicas e treinamentos especializados em terapia intensiva, contribuindo para a formação acadêmica do hospital-escola. Estima-se que mais de 2 mil alunos dos cursos de saúde da UFPA, incluindo 300 residentes médicos, multiprofissionais e uniprofissionais, utilizarão as novas instalações como parte de suas atividades de ensino e pesquisa.

Reforma do Serviço de Nutrição

Com um investimento de R$ 1.854.456,47, a obra para o novo Serviço de Nutrição do HUJBB foi realizada em conformidade com a RDC 216/2004 da Anvisa, que estabelece boas práticas para serviços de alimentação, garantindo a segurança e a qualidade na produção de refeições para pacientes, acompanhantes e residentes do hospital. O novo espaço terá capacidade para a produção diária de 1.280 refeições.