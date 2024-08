Hospital Barros Barreto implantará ambulatório para atender população LGBTQIAPN+ em Belém

Com o objetivo de atender a população LGBTQIAPN+ de Belém, será implantado um Ambulatório Transexualizador no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB). Para isso, representantes do hospital e da Secretaria de Saúde de Belém (Sesma) assinarão um protocolo de intenções para a criação do ambulatório na unidade hospitalar nesta quarta-feira (28), às 16h. A iniciativa atenderá pessoas LGBTQIAPN+ da capital paraense, a partir dos 18 anos, oferecendo serviços ambulatoriais, acompanhamento clínico, hormonioterapia, cosmiatria, apoio psico-social e em modulação vocal, além de suporte pré e pós-operatório para a cirurgia de redesignação sexual.

Em conformidade com a portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013, que redefine e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), a iniciativa garantirá um atendimento multiprofissional para a população LGBTQIAPN+, com a participação de enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, infectologistas, dermatologistas e fonoaudiólogos, entre outros. Os pacientes serão encaminhados pela rede de saúde de Belém.

VEJA MAIS

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Com 65 anos de história, o Hospital Barros Barreto faz parte do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), juntamente com o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), e está vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).