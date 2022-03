Hospitais universitários de Belém recebem verba para melhorias e investimentos

O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA), formado pelos hospitais Barros Barreto e Bettina Ferro de Souza, em Belém, receberam cerca de R$ 900 mil do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a assessoria do Complexo, o valor será investido na melhoria do parque de imagem da unidade hospitalar João de Barros Barreto e na aquisição de equipamentos para as áreas de otorrinolaringologia e oftalmologia da unidade hospitalar Bettina Ferro. Os recursos, geridos pela Ebserh, também serão utilizados para reestruturar e revitalizar as estruturas de atendimento ao público que faz uso dos hospitais via Sistema Único de Saúde (SUS).

A liberação dessa verba fez parte da primeira descentralização de recursos voltados aos 40 hospitais universitários federais vinculados à Rede Ebserh/MEC em 2022, em todo o Brasil. No total, foram disponibilizados R$ 154 milhões, dos quais R$ 103,8 milhões são voltados a custeio, ou seja, para compra de materiais utilizados no dia a dia dos hospitais, e outros R$ 50,1 milhões destinados a investimentos, que incluem aquisição de equipamentos, obras de ampliação e outros.