Homem utiliza canoa para transportar pessoas durante a chuva da tarde de hoje, em Belém

A forte chuva que caiu, na tarde desta terça-feira (9), em Belém, causou muitos transtornos em vários pontos da cidade, mas também pode ter sido encarada como oportunidade por algumas pessoas para fazer, quem sabe, uma renda extra.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem utiliza uma canoa para transportar de um lado para o outro quem não queria meter o pé nas águas que deixaram no fundo a rua São Clemente, no conjunto Aldo Almeida, no bairro do Tapanã.

Na internet, o vídeo foi recebido com bom humor pelos internautas. “O famoso barcotáxi”, “Aceita meia?”, “PIX?”, “Isso se chama empreendedorismo”, foram alguns dos comentários feitos.