Após alagamento, mais de 10 cobras são encontradas em Belém

Quatorze filhotes de cobras foram encontrados no bairro do Guamá após um trabalho de remoção de entulhos para a desobstrução de bueiros na rua Augusto Corrêa, bairro do Guamá.

Os répteis tinham entre 40 e 50 centímetros de comprimento. Os moradores, assustados, relataram ter encontrado os animais em frente as suas casas durante a chuva do último domingo (24).

Uma equipe do Batalhão de Polícia Ambiental, da Polícia Militar, foi chamada para recolher as cobras, que foram encaminhadas para soltura em área de mata.

A orientação reforçada junto à população em casos como esse é para que nunca se tente capturar ou matar esses animais, que costumam aparecer em áreas urbanas que ficam próximas de terrenos alagadiços ou de matas durante o período das chuvas. O mais recomendável é acionar equipes especializadas no assunto, seja do Corpo de Bombeiros ou do Batalhão de Polícia Ambiental.