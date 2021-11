Placa de empresa se desprende durante ventania e atinge edifício em Belém

A chuva acompanhada de uma forte ventania que atingiu a capital paraense, na tarde desta quarta-feira (3), resultou em transtornos para moradores de um prédio na avenida Duque de Caxias, entre as travessas Mauriti e Mariz e Barros, no bairro do Marco, em Belém. Por volta 15h30, a placa de uma empresa de venda de veículos e acessórios automotivos se desprendeu e atingiu o edifício Isadora Dantas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A queda do item feito de metalon derrubou ainda partes do muro da empresa, que caíram para dentro do térreo do edifício. Síndica do prédio Isadora Dantas, Patrícia Bittencourt explica que os destroços do acidente atingiram e quebraram as vidraças da guarita e do salão de festas do local. Além disso, o portão de entrada e saída de veículos ficou totalmente destruído e vai precisar ser reparado.

O portão de entrada e saída de veículos do prédio foi totalmente destruído (Cristino Martins / O Liberal)

"Quando a placa caiu, veio trazendo toda a estrutura deles. A nossa sorte é que não estava passando nenhuma pessoa ou veículo no momento do acidente. Felizmente não tivemos uma tragédia", enfatiza.

Ainda segundo a síndica, funcionários da empresa já estão no local avaliando os danos e iniciando a remoção da estrutura. "Nós já temos um bom relacionamento com eles. Do lado direito, fica uma empresa, e do lado esquerdo, outra. Eles já estiveram aqui e disseram que vão arcar com todos os danos", concluiu.