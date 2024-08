Homem é flagrado furtando charque em mercadinho da Cidade Nova 6

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (5) mostra o momento em que um homem furta peças de charque em um mercadinho localizado na Cidade Nova 6, próximo ao complexo SN 22, em Belém. As imagens, capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, mostram o suspeito agindo com muita cautela para não ser percebido.

Nas imagens, é possível ver o homem comprando alguns ovos no caixa. Enquanto o vendedor se distrai colocando os ovos em uma sacola, o suspeito aproveita a oportunidade para pegar uma peça de charque que estava sobre o balcão e escondê-la no bolso da calça.

Em seguida, enquanto o vendedor continua distraído, ele repete a ação, pegando mais uma peça de charque e a colocando na cintura da calça. Após pagar pelos ovos, o homem sai do estabelecimento normalmente, sem ser percebido pelo comerciante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)