Homem furta picanha e tipo de carne é zombado pela PM: 'Poderia ser mais humilde'

Nesta terça-feira (28), em Curitiba, no Paraná, um suspeito foi preso após furtar três peças de picanha. O crime ocorreu no supermercado da Rua João Dembinski, no bairro Campo Comprido e causaria um prejuízo de aproximadamente R$300 ao estabelecimento. Com informações do portal Metrópoles.

“Ele já era monitorado há vários dias pelos seguranças e tentou outras vezes. Hoje, ‘tentou a sorte’, mas não deu certo”, disse o cabo Baumann, do 23° Batalhão.

Após a apreensão do suspeito, o cabo até brincou sobre a situação. “A gente entende a situação econômica do país, mas poderia ser mais humilde né. Quem sabe uma coxinha de frango, uma linguicinha, mas foi logo no top? Nem em casa a gente tem comprado mais”, disse Baumann.

