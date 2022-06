Guarda Municipal prende jovem sob acusação de furto de celular na Praça da República

A Guarda Municipal de Belém divulgou que prendeu um jovem, sob a acusação de furto de aparelhos de telefones celulares, após a passagem do cortejo festivo do Arraial do Pavulagem, que tem levado milhares de pessoas à Praça da República, em Belém, neste mês de junho. A prisão do homem foi neste domingo (19). O homem não teve o nome divulgado e o caso foi registrado na Seccional Urbana de São Brás.

Com o suspeito, a GM comunicou que encontrou três aparelhos celulares e roupas. As peças eram de camisas e o suspeito disse aos guardas municipais que as camisas ele trocava pelos aparelhos de celular furtados.

Nas redes sociais, circulou um vídeo exibindo certa correria na Praça da Repúblicas, algumas pessoas comentaram em posts que tratava-se justamente do momento após o evento e em que houve um arrastão na Praça, mas o vídeo não mostra ninguém, de fato, sendo furtado ou assaltado, além da correria de algumas pessoas.