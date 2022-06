Vídeo mostra cliente furtando celular de funcionária em loja; veja

Nesta segunda-feira (13), na cidade de Barras, no Piauí, uma funcionária teve o celular furtado durante o expediente de trabalho. O momento do furto ocorreu por volta de 16h30 e a infratora não se inibiu com a presença das câmeras de segurança.

VEJA MAIS

A cliente está de blusa amarela e aproveita um momento de distração da funcionária para cometer o delito. No vídeo, é possível ver que a atendente, com uniforme vermelho, vai pegar o troco e a mulher vai para trás do balcão e pega o celular da vítima. Confira:

Rapidamente, a cliente coloca o celular dentro da bolsa, recebe o troco e sai tranquilamente. Com informações do Portal Meio Norte e vídeo do Portal Longah.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)