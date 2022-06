Criminosos incendeiam residência após furtarem objetos em Bragança

Dois criminosos atearam fogo em uma casa, localizada na travessa João Paulo Ribeiro com a Rua General Gurjão, bairro Padre Luiz, em Bragança, região nordeste do Pará. O caso aconteceu na tarde deste sábado (11), após os suspeitos invadirem o local e terem roubado objetos. As informações do Debate Carajás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou antes que as chamas atingissem outras residências. A casa toda foi queimada pelo incêndio. Vizinhos disseram que o dono da casa não estava no local quando o crime ocorreu. Não há registro de feridos.

O proprietário disse que os ladrões tinham invadido sua residência e tacado fogo tempos atrás. Os envolvidos espalharam alimentos e roupas da vítima pelo lado de fora da casa.

Até o momento os suspeitos não foram identificados e seguem foragidos. O motivo ainda permanece um mistério.