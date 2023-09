Homem é preso em flagrante ao tentar furtar carnes de supermercado e esconder na bunda

No domingo (24), um homem de 50 anos foi preso após uma tentativa de furto em um supermercado no bairro da Ponta Verde, em Maceió. Ele tentou furtar quatro peças de carnes para churrasco e escondeu o produto na própria bunda.

Funcionários do supermercado, que monitoravam a loja através das câmeras de segurança, perceberam a ação e detiveram o homem em flagrante. Ao ser pego, ele afirmou ser espanhol, acrescentando que estava na capital alagoana há oito dias e estava dormindo nas ruas. No entanto, quando levado à Central de Flagrantes, as autoridades descobriram que ele, na verdade, era brasileiro.

VEJA MAIS

Diante dos fatos, o homem foi atuado em flagrante pelo crime de furto. O delegado plantonista decidiu arbitrar uma fiança no valor de R$ 1.300. O indivíduo não conseguiu pagar a quantia estipulada, o que resultou em sua permanência sob custódia, à disposição da Justiça.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)