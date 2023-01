Conhecido por furtar picanha de supermercado é preso ao tentar levar televisão de motel de Santarém

Carlisson Almeida da Silva foi preso na tarde de segunda-feira (30) por tentar furtar itens de um motel, localizado no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará. Carlisson já tinha sido flagrado por outro furto, no dia 16 de janeiro, mas dessa vez, o objetivo era uma peça de picanha de um supermercado. Com informações do SOS Santarém.

De acordo com a polícia, o suspeito e um adolescente entraram em um quarto do motel, onde possivelmente beberam e comeram. Depois disso, eles teriam arrancado uma televisão da parede do local.

Entretanto, os funcionários do estabelecimento perceberam tudo e acionaram a polícia. Carlisson foi detido e o adolescente apreendido a poucos metros do motel.

O suspeito foi encaminhado à 16ª Seccional de Polícia Civil, enquanto o garoto foi liberado.