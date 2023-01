Homem é preso por furto de combustível no Marajó

Na terça-feira, 24, um homem identificado como Jonatas Neres Cardoso, conhecido como 'Cornélio', foi preso em Santa Cruz do Arari, no Marajó, durante ações da Operação Impacto, da Polícia Militar do Pará (PM). Ele é acusado de roubar combustível da casa de uma mulher na Vila de Jenipapo. Com informações de Notícia Marajó.

O coronel Josimar Leão, gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, conta que a moradora Paula Renata Costa chamou a polícia depois que avistou Cornélio furtando o combustível do seu quintal. Mesmo avisando que o produto tinha dona, Cornélio transferiu o combustível para outro recipiente e, em seguida, fugiu.

Após rondas na Vila Jenipapo, os militares localizaram e prenderam Cornélio. A quantidade de combustível furtada não foi informada.