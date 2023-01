Acusado de furto é preso pela PF na fila de embarque do Aeroporto Internacional de Belém

Um homem procurado por furto foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (27), no Aeroporto Internacional de Belém. O crime que, supostamente, o acusado cometeu teria ocorrido em 2010, em uma loja de equipamentos automotivos em Macapá, no estado de Amapá. As autoridades não divulgaram o nome dele.

VEJA MAIS

Uma equipe da PF o abordou enquanto estava na fila de embarque a Guarulhos, cidade de São Paulo, por volta das 10h40. O Núcleo de Polícia Aeroportuária da capital paraense monitorava a movimentação do acusado. Ele saiu de Macapá, há uma semana, na sexta-feira (20), com destino a Belém.

A Justiça do Amapá havia expedido o mandado de prisão contra ele, que ficou em aberto. A captura dele veio 13 anos após a possível participação no crime. O acusado nega envolvimento no furto.

Em 2008, dois anos antes do furto acontecer, o acusado tinha sido preso por desacato, também em Macapá. O Poder Judiciário decidiu que a condenação dele fosse o pagamento de cestas básicas.