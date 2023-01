“Bisteca” é preso acusado de furtar uma residência no Marajó

Militares do 73º Pelotão Destacado da Polícia Militar de Salvaterra, no Marajó, prenderam João Paulo Figueiredo Cardoso, mais conhecido como "Bisteca". Acusado de furtar uma residência, ele foi detido, na segunda-feira (23), durante a "Operação Impacto". As informações são do portal Notícia Marajó.

O comandante do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, informou que os militares foram acionados pela vítima. Ela acusou “Bisteca” do furto de roupas, calçados e produtos de limpeza de sua residência.

Com a ajuda de filmagens feitas por câmeras de vigilância, a PM identificou "Bisteca" e iniciou as buscas à procura dele. Ao ser localizado, o suspeito admitiu o furto e devolveu parte dos furtados levados da vítima. Os policiais militares o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, para a realização dos procedimentos cabíveis.

