Operação policial resulta em duas prisões e na apreensão de drogas em Salvaterra, na ilha do Marajó

Uma operação montada pelas Polícias Civil e Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de drogas. Além de três celulares, três relógios, uma motocicleta e o total de R$ 346,00 em espécie.

A ação envolveu forte aparato policial e ocorreu no município de Salvaterra, na ilha do Marajó, norte do Pará, na madrugada deste sábado (5). A operação deu cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão na cidade. Eles foram determinados pela Justiça da Comarca de Salvaterra.

A operação iniciou por volta das 6h e foi também resultado de amplo trabalho de investigação e levantamento de informações e dados tecnológicos, além da colaboração da população local.

Os mandados foram cumpridos nas residências dos acusados conhecidos por “Bibico”, “Tio Nena” e Vanderson Figueiredo, chamado de "Jack", e na residência de uma mulher identificada como Socorro.

Na residência de Vanderson Figueirado foram encontradas e apreendidas 32 porções de uma substância semelhante a cocaína, dentro de um saco preto. Além de uma pedra de uma substância semelhante ao óxi, três celulares, três relógios, uma motocicleta e R$ 12,00 reais em espécie.

Ainda segundo a polícia, outro acusado, Rafael Pavão Ramos, estava com 31 porções de maconha, uma peteca de cocaína e R$ 334,00 em espécie.

Diante dos fatos, ambos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra para procedimentos de flagrante delito.

Estiveram à frente da ação o delegado da Polícia Civil Ian Almeida e Pedro Paulo e o comando do subtenente Edival, com o Grupo Tático Operacional (GTO), sob o comando do cabo Santana, da Polícia Militar.