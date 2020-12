Havan faz nova inauguração em Ananindeua, após loja fechada no Círio por crime contra saúde pública

Será aberta na manhã desta quinta (10), em Ananindeua, a mais nova unidade da rede de megalojas que chegou a ter um de seus estabelecimentos fechados por crime contra a saúde pública - após tumultos e aglomerações registrados em programação de inauguração realizada em outubro passado, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Na época, o ocorrido ganhou grande repercussão nacional negativa, levantou polêmicas e chamou a atenção pela falta de fiscalização de órgãos públicos, frente a quebras de protocolos de proteção contra a covid-19 e pelo franco desrespeito a decretos estaduais publicados contra a proliferação do coronavírus no Pará. As imagens das aglomerações ganharam as redes sociais. Reveja:

Ao lado de Hang, poder municipal comemorou inauguração



A abertura da nova unidade da rede de megalojas Havan no Pará foi anunciada em tom de comemoração, nesta quarta-feira (9), por postagens simultâneas feitas nas redes sociais do empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, e também do atual prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro, e do novo prefeito eleito do município, Doutor Daniel.

"Já estamos na contagem regressiva para a Havan de número 153, em Ananindeua, no Pará. Estou extremamente feliz em inaugurar mais uma megaloja neste estado tão especial. Agora temos quatro filiais para receber o povo paraense. Me sinto privilegiado por poder abrir lojas, oferecer emprego e renda no Pará, que sempre nos acolhe de maneira tão alegre e gentil", disse em postagem em suas redes sociais o empresário Luciano Hang.

Na publicação, Hang convida a população a comparecer à inauguração - da mesma maneira que fez antes dos tumultos registrados em outubro passado, durante a abertura da loja da Augusto Montenegro, na primeira unidade aberta no Pará.

Eleito novo prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, conhecido como Doutor Daniel, comentou a abertura do novo estabelecimento na noite desta quarta (9), em suas redes sociais.

"A 2° maior loja Havan do país vai ficar em Ananindeua e gerar, pelo menos, 180 empregos diretos. Vamos trabalhar mais e mais para gerar emprego e renda para quem mais precisa, construindo assim, com dedicação, a cidade que sonhamos", disse Doutor Daniel.

O novo prefeito eleito e o atual chefe do executivo muncipal, o prefeito Manoel Pioneiro, participaram nesta quarta de uma visita à nova loja, ao lado do empresário Luciano Hang, dono da rede nacional de megalojas, e postaram fotos do encontro.

"Durante os oito anos de gestão em Ananindeua, o meu compromisso também foi de gerar emprego e renda. Hoje mais uma vez tive a satisfação de participar de um bate papo Luciano Hang e seus colaboradores, juntamente com Doutor Daniel, para desejar boas vindas e sucesso à empresa Havan. E reforçar que a nossa cidade há muito tempo deixou de ser um município dormitório para a cidade do progresso. Bem-vinda Havan a cidade que é firme, bem forte. Força, progresso, orgulho do Norte. Ananindeua, teu lume Fabril, reluz em todo Brasil", declarou na sua publicação o prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro.

"Nossa cidade [Ananindeua] há muito tempo deixou de ser um município dormitório para a cidade do progresso. Bem-vinda Havan a cidade que é firme, bem forte. Força, progresso, orgulho do Norte. Ananindeua, teu lume Fabril, reluz em todo Brasil", comentou o prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro, em postagem de fotos da visita à nova loja da Havan, ao lado de Luciano Hang



Loja fechada por tumulto foi reaberta no dia seguinte



Em 10 de outubro, véspera do Círio de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) chegou a fechar a primeira unidade da rede de megalojas de departamentos aberta na Grande Belém, após os tumultos e as aglomerações registrados durante a inauguração. A megaloja da Augusto Montenegro foi notificada pelo não cumprimento das regras de distanciamento social previstas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelos decretos estaduais de controle da pandemia da covid-19.

Porém, apesar disso, o estabelecimento foi reaberto no primeiro dia útil seguinte, e segue funcionando normalmente desde então.

Reaberta logo após ocorrido, loja recebe visitantes e tem movimento normal (Akira Onumal)

Na época, o governo do Estado do Pará chegou a confirmar que a Polícia Militar do Pará acompanhou uma operação realizada no local, após denúncias, que tiveram grande repercussão negativa nas redes sociais.

Por sua vez, a Polícia Civil do Pará chegou a intimar o representante do estabelecimento para prestar esclarecimentos. Por causa do tumulto causado pela abertura dessa primeira megaloja da Havan em Belém, a loja foi autuada por crime contra a saúde pública, de acordo com o artigo 268 do Código Penal Brasileiro - cuja pena varia entre um mês e um ano de detenção, além de multa.

Estabelecimento chegou a ser fechado na inauguração de outubro (Igor Mota / O Liberal)

"O gerente foi conduzido à Seccional da Marambaia, pelo não cumprimento das regras previstas pela OMS", disse o governo do Estado na época. Segundo informou ainda a secretaria de saúde do Pará, a responsabilidade pela fiscalização no local era da Prefeitura de Belém. "Mas como o poder Público municipal não se manifestou, a Sespa enviou ao local uma equipe da Vigilância Sanitária", disse a Secretaria Estadual de Saúde do Pará (Sespa) durante o episódio de outubro.

A Sespa confirmou ainda, após a ocorrência, que uma equipe da Vigilância Sanitária Estadual que estava em campo, para fiscalizar as atividades do Círio de Nazaré, chegou a precisar ser deslocada para a avenida Augusto Montenegro, para agir contra a emergência motivada pelo tumulto da inauguração.

Abertura tumultuada em outubro levou caso à polícia: comparações com o Círio (via redes sociais)

Fiscalização frágil facilitou tumulto de outubro



Procurada também na época pela redação integrada de O Liberal, justamente para comentar o episódio, onde foram flagradas várias violações dos protocolos contra a covid-19, a Prefeitura Municipal de Belém chegou a declarar que a ocorrência de grande aglomeração e tumulto no estabelecimento inaugurado na Augusto Montenegro, foi "um evento privado", e que a responsabilidade de "contenção e distanciamento das pessoas" era dos administradores da empresa.

A Prefeitura Municipal de Belém também ressaltou, à época, que "todos devem cumprir o Decreto n° 95.955/2020, que autoriza a aplicação de multas e advertências no caso de descumprimento". Porém, o poder público municipal não citou se tomaria providências, e limitou-se a comentar que "todas as autoridades públicas municipais que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão comunicar os órgãos de segurança, que adotarão as medidas de investigação criminal cabíveis".

Em outubro, ao comentar o episódio, e em respostas a críticas feitas também pelo governo do Estado do Pará contra o tumulto da inauguração na Augusto Montenegro, o empresário Luciano Hang chegou a declarar em suas redes sociais que o ocorrido no Pará foi motivado "pelo amor" dos paraenses à rede de megalojas.

A redação integrada de O Liberal está procurando a Prefeitura Municipal de Ananindeua e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) para saber que providências foram tomadas pelos órgãos de fiscalização e de gestão para evitar que as cenas de desrespeito à saúde pública registradas em outubro deste ano se repitam - e aguarda retorno.

A rede de megalojas Havan também foi acionada para comentar mais uma vez que providências foram tomadas para que a nova inauguração não desrespeite protocolos contra a covid-19, os decretos estaduais e as normas sanitárias vigentes. A redação aguarda respostas. Acompanhe.