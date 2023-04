Gueto Hub: espaço democratiza acesso à leitura de forma gratuita no bairro do Jurunas

As bibliotecas são fundamentais na democratização do acesso à leitura. Por todo o Brasil há espaços que funcionam de forma comunitária e estão buscando fazer com que todos usufruam do conhecimento que vem da escrita. Em Belém, o Gueto Hub, localizado na divisa dos bairros do Jurunas e Condor, tem proporcionado uma verdadeira mudança de vida entre os moradores, levando uma variedade de livros e outros materiais, galeria de arte, cultura e lazer de forma gratuita para a periferia.

A gestora da biblioteca Gueto Hub, Ana Luiza Carvalho, de 19 anos, contou que o lugar surgiu pela falta de espaços culturais na comunidade, e a vontade de ter um ambiente recreativo onde os moradores, principalmente os jovens, pudessem frequentar.

“Aqui não tem praça, não tem um espaço cultural para frequentar. E a gente queria um espaço para os adolescentes ficarem conversando, mas não só eles, também os adultos, tendo uma boa interação. Foi quando o irmão do Jean deu a ideia para ele”, relembrou Ana Luiza.

Até então, o engenheiro cartográfico Jean Ferreira tinha apenas o Sebo do Gueto, que funcionava para aumentar o número de livrarias no bairro periférico, incentivando o aluguel e a doação de livros a preços acessíveis.

Mas ele decidiu ir além e ocupar um espaço maior, ampliando a grande rede de democratização à leitura e acesso aos livros. Em 2021, ele transformou o que era uma antiga escolinha, não habitada há mais de vinte anos, em uma grande “casa do conhecimento”, onde as janelas e a porta estão abertas a todos os públicos.

Como pegar os livros emprestados?

Hoje, o espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 20h da noite. Os serviços da biblioteca comunitária funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

Qualquer pessoa pode pegar um ou quantos livros emprestados quiser. Mas, para isso, precisará ir pessoalmente buscá-los e ceder informações, como nome completo, data de nascimento, telefone e endereço;

Por quantos dias cada pessoa ficará com o livro será definido no momento do empréstimo.

Vidas transformadas por meio da leitura

Ana Luíza foi uma das várias jovens que tiveram suas vidas mudadas ao ter acesso aos livros. Quando passou a frequentar o espaço mais assiduamente encontrou, ali, na casinha lilás construída de madeira, um verdadeiro refúgio.

“A minha relação com o Gueto Hub é muito íntima, porque conviver nele me ajudou bastante a enfrentar problemas que estava vivendo. Para mim, os livros e até as próprias pessoas que conheci aqui me ajudam. Sinto como se fosse uma extensão da minha casa”, afirmou.

Antes de começar a trabalhar como gestora do espaço, Ana Luíza costumava frequentar o Sebo do Gueto comprando livros de romances adolescentes a baixo custo. Ela se apaixonou pela iniciativa e pediu a Jean uma chance de ser voluntária, e foi atendida.

Mesmo realizando o desejo de trabalhar com a promoção de leitura e podendo ter a sua disposição uma gama de histórias incríveis e empolgantes, é na transformação social implementada no bairro do Jurunas, que Ana Luíza recebe todos os dias sua maior recompensa.

“O que mais me marcou foi a vinda de um senhor. Ele sempre pega cinco livros, leva, volta e pega mais cinco. Uma vez ele conversando com as meninas baristas disse que isso mudou bastante o hábito de leitura dele, que nunca tinha tido essa oportunidade, porque querendo ou não livros são caros, e aqui a gente tem essa oportunidade de levar de graça”, disse a jovem.

Importância

Uma das maiores contribuições do Gueto Hub é proporcionar que todas as pessoas tenham acesso à leitura. Segundo Ana Luíza, é por meio das doações que a equipe da biblioteca comunitária consegue continuar mantendo essa iniciativa viva. Saiba como ajudar:

As doações podem ser feitas pelo WhatsApp do Gueto Hub. Todos os tipos de livros podem ser doações: ficção, romances e didáticos. Os que não servem são destinados à reciclagem, ajudando de forma consciente o meio ambiente.