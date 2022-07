Guamá fica sem água nesta terça-feira (12/07); saiba quando o abastecimento volta

Os moradores do bairro do Guamá ficarão sem o abastecimento de água devido aos serviços realizados pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) na rede. A suspensão será a partir das 14h30 desta terça-feira (12).

Mapa mostra a área afetada pelo desabastecimento de água no Guamá (Divulgação)

As áreas afetadas ficam cercadas pela rua Augusto Corrêa, avenida Perimetral, avenida Tucunduba, rua Barão do Igarapé Miri e passagem São João de Deus. A previsão é que o trabalho seja concluído às 16h30 do mesmo dia, retornando à normalidade do serviço.