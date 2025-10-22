Grupo Liberal realiza momento especial de conscientização e prevenção ao câncer de mama

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, o Grupo Liberal realiza uma programação especial, reunindo colabores em uma ação que promove a qualidade de vida. O evento teve início nesta quarta-feira (22), com uma palestra no Auditório B do Jornal O Liberal, ministrada pela médica Isabela Loureiro da Cruz, coordenadora da Atenção Integral à Saúde da Unimed Belém.

A proposta da palestra é falar sobre o mês e suscitar nas mulheres a conscientização sobre o autocuidado, segundo a médica Isabela Loureiro. “Vamos conhecer um pouco mais sobre o câncer de mama, e oportunizar para elas um espaço que elas tenham dúvidas e recebam mais informações sobre o assunto”, destaca.

“Para mim é um privilégio estar em uma empresa grande como O Liberal e contribuir na saúde das colaboradoras desta empresa, é uma satisfação imensa. Nós precisamos conversar, saber mais, conhecer mais sobre o câncer de mama e estimular o autocuidado. Precisamos de mais oportunidades de momentos como esse”, diz a médica.

Colaboradoras do Grupo Liberal. (Foto: Gabriel Rocha | Especial para O Liberal)

Para Thaís Macieira, analista de Recursos Humanos do Grupo Liberal, é essencial realizar as ações de qualidade de vida para os colaboradores. “Por mais que seja todo ano, tem o Outubro Rosa e a gente fale sobre a prevenção sobre o câncer de mama, é muito importante sempre frisar a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado para as mulheres”, afirma.

O momento é essencial para reunir os colaboradores e acender o debate sobre o tema. “A gente também vai fazer uma ação com a Rose Maiorana de pintura de taças na semana que vem. Tudo isso agrega valor como empresa, como ação para os funcionários. As expectativas são bem altas e acredito que vai ser muito importante para os funcionários como um todo”, destaca Thaís.

Homens e mulheres colaboradores do Grupo Liberal se reuniram no Auditório B. Um deles foi Gabriel Rocha, Técnico em Segurança. Ele conta que, por ter mulheres na família, considera importante a participação na programação. “Conhecimento é tudo. Quando você passa a conhecer coisas que são referência ao sexo feminino, eu, por exemplo, tenho uma esposa, a gente acaba agregando conhecimento e valor sobre isso, para levar informações necessárias e importantíssimas para que ela também tenha o aprendizado que vamos ter agora”, compartilha.

Na próxima quinta-feira, às 10h. a palestra Outubro Rosa será realizada no auditório da TV Liberal, localizada na Av. Nª Sra. de Nazaré, 350 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170. Haverá também a Oficina de Pintura de Taças com Rose Maiorana. Além disso, no dia 29, os colaboradores do Grupo Liberal vestirão rosa, como forma de divulgar a campanha.

“São dez vagas destinadas aos funcionários e funcionárias que tiverem interesse. A Rose Maiorana irá ensinar e trazer todo o material de taças, tintas e pincéis para ensinar essa arte”, diz Thaís Macieira.

A oficina será realizada no auditório B do Jornal O Liberal no dia 29 de outubro, às 15h. Na TV Liberal, a programação será no auditório, no dia 30 de outubro, com início às 15h.

Serviço

Palestra Outubro Rosa

Data: 23/10

Hora: 10h

Local: auditório da TV Liberal.

Endereço: Av. Nª Sra. de Nazaré, 350 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170

Pink Day - Oficina de Pintura de Taças com Rose Maiorana

Data: 29/10

Hora: 15h

Local: Jornal O Liberal - Auditório B

Endereço: Av. Romulo Maiorana, 2473 - Marco, Belém - PA, 66093-005

Data: 30/10

Hora: 15h

Local: Auditório da TV Liberal

Endereço: Av. Nª Sra. de Nazaré, 350 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades