Grupo Liberal lança novas vantagens e ações especiais para assinantes

Os assinantes de O Liberal terão, ao longo de 2025, uma série de benefícios exclusivos, que vão desde vantagens com parceiros até participações em ações especiais promovidas pelo Grupo Liberal. Os lançamentos foram apresentados pelo setor de Assinaturas, que reforça o compromisso de valorizar e reconhecer os assinantes do jornal. Entre as novidades estão promoções do tipo “assine e ganhe”, além de ações de cuponagem — já realizadas periodicamente —, entre outras. Um dos eventos ocorreu no último sábado (17), quando o Grupo Liberal, em parceria com a Valeverde Turismo, presenteou 25 mães com um passeio de barco pelas águas da Baía do Guajará, na orla da capital paraense.

"Nosso maior objetivo, neste novo momento, é trazer os maiores benefícios aos nossos assinantes e, com o engajamento da equipe de Assinaturas, estamos conseguindo trazer grandes parceiros e permanecer com outros, que já abraçam essa causa em proporcionar vantagens e presentes aos nossos assinantes", afirma a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana.

A analista de marketing na área de Assinaturas, Samara Sousa, responsável por estratégias e novas parcerias, destaca que o foco é ampliar as possibilidades. “O objetivo é trazer mais oportunidades e ações para os nossos assinantes. Estamos com algumas parcerias, como a Valeverde, a UCI, que já está conosco há alguns anos e faz parte desses projetos, e agora temos a Fast Escova, que também será parceira nas ações ‘assine e ganhe’”, afirma.

VEJA MAIS

Ela reforça a credibilidade do jornal e como isso agrega valor às iniciativas. “O jornal O Liberal é uma marca de credibilidade e referência na região Norte, que também oferece benefícios agregados aos assinantes, para que tenham oportunidades de fazer parte de ações e eventos. Todos têm vantagens, tanto os nossos clientes B2C, que são os consumidores finais, quanto as nossas novas parcerias B2B, que são os assinantes comerciais. Temos alguns parceiros comerciais que também são assinantes”, explica Samara.

Esses novos projetos são fruto de demandas e sugestões dos próprios assinantes, que, em diálogo com o setor de Assinaturas, ajudam a desenvolver esses benefícios, como pontua a supervisora de Vendas e Relacionamento do setor de Assinaturas do jornal O Liberal, Sheila Belucio. “Começamos 2025 com o objetivo de trazer muitas parcerias para os nossos assinantes. Era uma das coisas que mais eles nos solicitavam”, afirma a gestora, destacando a continuidade desse esforço iniciado ainda no início do ano.

Para Rose Maiorana, “a chegada da rede de salões de beleza Fast Escova, da Valeverde Turismo, da Parazão Importados, dentre outros que já estão conosco, como a rede de Cinemas UCI, reforça o objetivo de presentear os nossos assinantes e aumentar ainda mais a nossa base".

Expectativa para os novos projetos

Segundo Sheila, a expectativa para esse novo momento é grande, sobretudo às vésperas das comemorações dos 79 anos do jornal O Liberal, com ações preparadas pela diretoria comercial e o setor de Assinaturas. “É um assunto que tratávamos sempre em reuniões com as nossas diretorias, para que, ao longo de 2025, ano em que o jornal completa 79 anos, pudéssemos devolver aos nossos assinantes esses benefícios que tanto nos solicitam e que sempre buscamos conquistar. O grande diferencial deste ano será justamente os parceiros que estão chegando”, completa.

Experiências aos assinantes

Samara também adianta que uma das propostas é tornar o tradicional “Café com o Leitor” ainda mais dinâmico e atrativo. “A nossa proposta é que o ‘Café com o Leitor’ seja mais interativo, rotativo e dinâmico. Um exemplo foi o início da parceria com a Valeverde. No ano passado, já fizemos isso nos eventos do Dia das Mães e do Dia dos Pais, em parceria com a UCI”, detalha. “Queremos manter e reforçar as ações que já temos, pois nosso compromisso é, além da captação de novos assinantes, manter os que já estão conosco”, observa Sheila.

Feedbacks dos assinantes são positivos

Grande parte dos lançamentos passa pelos feedbacks dos assinantes. A assistente administrativa e de relacionamento com o assinante, Thainá Garcia, ressalta a importância de ouvir e acolher essas demandas. “Nosso trabalho com o relacionamento é entender as necessidades dos assinantes, por meio dos feedbacks e, principalmente, de proporcionar a melhor experiência possível. A opinião deles é muito importante para o grupo, e é a partir dela que promovemos algumas ações”, explica.

Ela acrescenta que o retorno dos assinantes costuma ser bastante positivo — e que essa interação é essencial para a elaboração de novos produtos e vantagens. “O feedback deles é sempre muito positivo, como aconteceu, por exemplo, na ação realizada em parceria com a Valeverde, que foi no passeio de barco. Todos amaram a experiência. Também já recebemos casos em que os assinantes trazem até mesmo notícias para as quais querem o apoio do jornal. Como eu disse, eles se sentem pertencentes ao jornal”, finaliza Thainá.