Passeio de barco celebra Dia das Mães com assinantes de O Liberal

Uma tarde de celebração, afeto e gratidão às mães paraenses marcou o passeio de barco "Boa Tarde Belém", realizado no último sábado (17) pelo Grupo Liberal em parceria com a Valeverde Turismo. A ação integra o projeto "Café com o Leitor", que mensalmente promove atividades especiais para os assinantes do jornal. Desta vez, o evento homenageou 25 mães com um passeio pelas águas da Baía do Guajará, na orla da capital paraense.

Entre as homenageadas, a professora Vanderlea Leitão, de 58 anos, assinante há mais de 30 anos, levou a mãe, dona Maria Azevedo, de 80 anos, para viver a experiência. "Recebi o convite e me senti muito feliz e honrada. Eu já participei de outras ações do jornal, inclusive uma visita à sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, onde pude conhecer um pouco do processo de produção do jornal. São tardes sempre maravilhosas, eu gosto muito", contou.

Vanderlea Leitão, 58, professora, e a mãe de 80 anos, a aposentada Maria Azevedo (Igor Mota / O Liberal)

Para ela, o destaque da programação foi a ambientação na orla de Belém.

"Esse passeio aqui, uma homenagem às mães, como mulher amazônica, estar nesse ambiente é encantador, é instigante. Eu achei maravilhoso. Essa baía, aqui na Estação, é um lugar tão nosso, tão familiar ao povo paraense. Achei top", afirmou.

Dona Maria costuma ler o jornal que a filha recebe aos domingos. “Todo domingo ela recebe o jornal e me dá. A primeira coisa que eu vejo é o que vai acontecer nas novelas. Depois eu descanso, e recomeço. E ai dela \[filha] que não me convidasse!", brincou.

Uma roda de carimbó foi realizada com as assinantes a bordo (Igor Mota / O Liberal)

A pastora Viviany Furtado, 47, é uma das assinantes mais recentes do jornal. "Sou recém-assinante, há menos de um mês. Foi uma surpresa esse convite, um grande presente d’O Liberal. Estou feliz de estar aqui participando dessa ação maravilhosa", contou a sorteada, que levou a mãe, a aposentada Elenita Ribeiro, 69, para aproveitar o passeio.

Viviany Furtado, 47, pastora, abraçada à mãe, a aposentada Elenita Ribeiro, 69 (Igor Mota / O Liberal)

Viviany também comentou o que a motivou a se tornar assinante. "O que me chamou atenção foi poder acessar o jornal no celular, em qualquer lugar. Posso ver as notícias a qualquer hora e, no fim de semana, ainda recebo em casa. Um presente do jornal pra gente. Achei muito legal", explicou.

Relacionamento

A experiência a bordo incluiu buffet especial, entrega de brindes e apresentações culturais de um grupo de carimbó, do grupo de pagode Cabanagem e de Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde. "Esse projeto foi idealizado pela nossa diretoria para que nós estreitássemos o nosso relacionamento com os nossos assinantes. Fazer esse evento anualmente, comemorando o Dia das Mães, trazendo as mães assinantes e as mães de assinantes, faz com que a gente se aproxime mais deles, receba feedbacks e promova um momento para que todos se divirtam", afirmou Sheila Belucio, supervisora de Vendas e Relacionamento de O Liberal.

Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde (Igor Mota / O Liberal)

Sheila explica que as participantes foram escolhidas por sorteio. "Depois a gente faz as confirmações, se podem estar nesse dia, se não, partimos para outros sorteios", explicou. Segundo ela, outras edições externas estão sendo planejadas para os próximos meses, incluindo novos pacotes com a Valeverde. "Essa é uma forma de mostrar para os assinantes que eles são importantes e que o jornal também é feito para eles, com eles", acrescentou.

Sheila Belucio, supervisora de Vendas e Relacionamento de O Liberal (Igor Mota / O Liberal)

A parceria com a empresa de turismo também foi destacada por Dieny Romão, gestora da unidade da Valeverde na Estação das Docas. "A Valeverde veio na organização com essa parceria na locação do nosso barco, para atender ao grupo de O Liberal, com o passeio que contempla a orla histórica de Belém. Esse é o nosso carro-chefe, os passeios com apresentação dos nossos guias de turismo, que explicam os principais pontos", detalhou. Segundo Dieny, ao longo do ano serão disponibilizados cerca de 100 ingressos para novas ações.

Dieny Romão, gestora da unidade da Valeverde na Estação das Docas (Igor Mota / O Liberal)

Além do caráter comemorativo, o passeio também proporcionou momentos de troca entre diferentes gerações de mulheres, que compartilharam suas histórias, experiências e vínculos com o jornal. Durante o trajeto pela Baía do Guajará, muitas das mães e filhos aproveitaram para tirar fotos, registrar vídeos e contemplar a paisagem, renovando o sentimento de pertencimento à cidade de Belém. “Sem conhecimento, não há pertencimento”, disse um dos guias do passeio, enquanto destacava os pontos turísticos avistados, como o Complexo do Ver-o-Peso e o Mangal das Garças.

Assinantes aproveitaram para registrar pontos turísticos de Belém (Igor Mota / O Liberal)



Segundo a equipe da organização, a proposta do evento é fortalecer a relação afetiva entre os leitores e o jornal, criando vivências que extrapolam o consumo da notícia e se transformam em memórias compartilhadas. O projeto "Café com o Leitor", que já promoveu diversos encontros na Redação Integrada de O Liberal, têm ganhado cada vez mais a adesão do público, segundo Sheila Belucio.

A expectativa é que a cada nova edição o projeto alcance diferentes públicos e explore novas possibilidades. "A gente quer fazer algo especial no verão, aproveitar esse espírito de leveza que a estação traz. E estamos buscando mais parcerias para isso. A intenção é ampliar e diversificar as experiências para os nossos assinantes, valorizando quem acredita no nosso trabalho dia após dia", completou a supervisora.