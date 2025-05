Obra de saneamento transforma realidade no entorno do Canal da Cipriano Santos, em Belém

Serão entregues neste domingo (18) os serviços de saneamento do Canal da avenida Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, em Belém. A obra, conduzida pelo Governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), é a terceira intervenção de saneamento finalizada como parte dos legados da COP 30. O canal integra o conjunto de obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que beneficia milhares de moradores da capital paraense.

Entre os serviços executados estão a recuperação das paredes do canal, a implantação de novas redes de abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário, pavimentação das vias laterais, construção de quatro pontes e sete passarelas, urbanização viária, aterramento de quintais e instalação de ciclofaixa.

“Os investimentos nos canais de Belém mudam o dia a dia dos moradores. Serviços que envolvem macrodrenagem, requalificação e adequação de canais se refletem em saneamento, um benefício que está acabando com dificuldades históricas dos alagamentos na capital, trazendo mais conforto e dignidade para a população”, afirma o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

A técnica de enfermagem e pedagoga Roseli Pinheiro, ​moradora da região, relembra os transtornos que enfrentava com as enchentes antes da obra. “Hoje, graças a Deus, não enche mais. Depois da obra do Tucunduba e dessa macrodrenagem não enche mais. Quando comecei a construir minha casa, por diversas vezes chorei, porque comprava uma carrada de areia, deixava aqui e ia trabalhar, quando voltava a enchente tinha levado. Agora, graças a Deus, olha, está tudo bonito”, disse Roseli.

A estudante de engenharia de pesca Lilian Carvalho, que também vive nas proximidades da Cipriano Santos, acredita que as melhorias vão impulsionar o comércio local. “Vai ter movimento na rua e o nosso comércio vai prosperar”, afirmou.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, destacou a importância do projeto. “A entrega deste canal é mais um passo importante na construção de um legado para os moradores de Belém. Sob a orientação do governo Lula, o BNDES tem sido parceiro do governo do Pará na realização de grandes investimentos em infraestrutura e na ampliação de serviços públicos tão importantes como essa obra de macrodrenagem e urbanização, um dos 12 canais que o Banco está financiando na cidade. São empreendimentos que melhoram a qualidade de vida da população. Ou seja, estamos entregando uma obra para a cidade, não para um evento”, declarou.

As ações fazem parte do maior programa de saneamento já executado em Belém. Desde 2019, o Estado investiu na requalificação de 17 canais na capital, sendo que 13 deles são considerados legados da COP 30. Ao todo, mais de R$ 1 bilhão foram aplicados em obras que abrangem as bacias do Tucunduba, Murutucu, Tamandaré e Una.

A candidatura de Belém para sediar a COP 30 foi um fator que impulsionou os investimentos em infraestrutura urbana. Os recursos aplicados são provenientes do tesouro estadual, com apoio do Governo Federal, BNDES e Itaipu Binacional, refletindo o compromisso do Estado com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida de sua população.