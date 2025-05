Moeda do século XVIII é encontrada em Curuçá e doada ao Centro Cultural do município

Uma relíquia histórica acaba de enriquecer o acervo do Centro Cultural e Histórico Palacete Barbosa de Lima, em Curuçá, no nordeste paraense. Uma moeda cunhada em bronze datada de 1750, do reinado de Dom José I, rei de Portugal, foi encontrada enterrada no quintal de um dos imóveis mais antigos do município e doada ao patrimônio público pelo senhor Ornaldo Roqueta, morador da cidade.

O achado, além de raro, carrega um importante valor simbólico para Curuçá, que nesta quarta-feira (14) celebra 130 anos de emancipação política. A peça histórica era utilizada no comércio durante o período colonial e representa uma evidência concreta das relações econômicas entre o Brasil colônia e a metrópole portuguesa.

Segundo o professor Paulo Henrique Barbosa, diretor do Centro Cultural, a relíquia foi entregue em um momento especial. “O achado será colocado à disposição da comunidade para visitação na exposição permanente no acervo do centro cultural. Estamos muito felizes porque amanhã é o aniversário da emancipação da cidade de 130 anos. E coincidentemente esta parte da história ressurgiu com este achado”, afirmou.

O local onde a moeda foi encontrada também carrega história. Trata-se do quintal da padaria mais antiga de Curuçá, pertencente à família Roqueta há mais de um século. Antes, o imóvel foi propriedade da família Galvão, de origem portuguesa. “O Sr. Ornaldo Roqueta que achou decidiu doar para o centro cultural porque acredita que este tesouro é parte da história da cidade onde ele nasceu e precisa ser compartilhado por todos”, acrescentou o diretor.

No momento da entrega, alunos de escolas públicas visitavam o espaço cultural e puderam acompanhar de perto a chegada da relíquia, o que despertou fascínio entre os estudantes. Agora, sob a guarda do departamento de patrimônio histórico municipal, a moeda será preservada e estará acessível à população como símbolo do passado secular de Curuçá.