Dom Alberto e Dom Orani se preparam para entregar renúncia ao Papa ao completar 75 anos; entenda

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, irão apresentar suas renúncias ao Papa Leão XIV nas próximas semanas. A medida segue a norma estabelecida no Código de Direito Canônico, que determina que todos os bispos, ao completarem 75 anos, devem apresentar seu pedido formal de renúncia ao Santo Padre.

Dom Alberto completa 75 anos no próximo dia 26 de maio. Já Dom Orani, que comandou a Arquidiocese de Belém entre 2004 e 2007 e atualmente está à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro, completará a mesma idade em 23 de junho.

A renúncia é obrigatória, mas a decisão sobre sua aceitação depende do Papa. O pontífice pode optar por prorrogar a permanência do bispo no cargo, considerando critérios pastorais e eclesiais. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, que permaneceu por mais dois anos após atingir a idade limite.

Segundo a Igreja, essas prorrogações não são consideradas privilégios, mas decisões pontuais conforme as necessidades locais da comunidade e da missão episcopal.

Dom Orani João Tempesta fará 75 anos em 23 junho deste ano (Foto: Arquidiocese do Rio de Janeiro)

Coletiva pode oficializar transição na Arquidiocese de Belém

Uma coletiva de imprensa está marcada para o dia 21 de maio, em Belém, ocasião em que será apresentado oficialmente Dom Julio Endi Akamine, nomeado em março deste ano como arcebispo coadjutor da Arquidiocese.

Dom Julio, que exercia o cargo de arcebispo de Sorocaba (SP), foi indicado pelo Papa Francisco a pedido de Dom Alberto. A nomeação antecipa o processo de transição na capital paraense, conforme o previsto no Cânon 401 – §1, que trata da renúncia episcopal.

É possível que, na ocasião, Dom Alberto fale publicamente sobre a entrega da carta de renúncia. “A carta de renúncia, conforme estabelece o Direito Canônico, é um documento pessoal e reservado, que será entregue diretamente ao Santo Padre”, informou a Arquidiocese de Belém.

Dom Alberto permanece no cargo até decisão do Papa

Mesmo com o envio da carta, Dom Alberto seguirá no comando pastoral da Arquidiocese até que o Papa Leão XIV aceite formalmente sua renúncia. Após essa decisão, ele passará a ser Arcebispo Emérito e Dom Julio assumirá automaticamente como arcebispo titular de Belém.

Com 15 anos de atuação à frente da Arquidiocese da capital paraense, Dom Alberto acumula 28 anos como arcebispo e 33 anos de episcopado. Já Dom Orani tornou-se uma das vozes mais respeitadas da Igreja no Brasil, com atuação destacada também na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e no cenário internacional.

Acolhida de Dom Julio está marcada para o dia 19

Dom Julio chegará a Belém no dia 19 de maio. A recepção está prevista para 20h20, no Aeroporto Internacional de Belém. Ele será acolhido por Dom Alberto Taveira e Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar, em uma cerimônia com música, apresentações culturais e demonstrações de fé.

Após a chegada, haverá um cortejo até a Residência Episcopal, com participação do Coro da Guarda de Nazaré e a entrega simbólica da imagem de Nossa Senhora, marcando o início de uma nova fase para a Igreja em Belém.