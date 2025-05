Novos PMs com poder de fiscalização no trânsito são apresentados em Belém

Foram apresentados nesta sexta-feira (16) os novos policiais militares que passam a atuar na fiscalização de trânsito em Belém. Ao todo, 165 PMs passam a integrar as operações do programa “Belém em Ordem”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) em parceria com a Guarda Municipal. A cerimônia que marcou o início da nova etapa da operação foi realizada no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas.

Os policiais começam a atuar imediatamente em ações voltadas ao combate de infrações como escapamentos adulterados, placas ilegíveis, documentação vencida, direção perigosa e condução sem habilitação. Eles estão legalmente autorizados a atuar como agentes de trânsito com base no artigo 23, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que permite essa função a militares devidamente capacitados, como os agora nomeados por publicação no Diário Oficial do Município.

“Estamos transformando Belém em uma cidade que respeita a vida e prioriza uma mobilidade segura. A presença desses policiais, agora com poder de fiscalização de trânsito, vai fortalecer as ações contra abusos, como escapamentos adulterados, placas ilegíveis e direção perigosa. Nosso compromisso é com a vida e a ordem pública”, afirmou o prefeito Igor Normando.

Os militares passaram por um curso específico com foco em legislação de trânsito, técnicas de abordagem, ética no serviço público e uso de tecnologias. Estão aptos a lavrar autos de infração, orientar motoristas e realizar operações em todas as regiões da capital, incluindo distritos e ilhas.

“Essa é uma conquista importante para Belém. Com os policiais militares capacitados, podemos ampliar significativamente nossas ações educativas e repressivas. As operações do programa 'Belém em Ordem' ganham mais fôlego e presença nas ruas com esse reforço”, declarou o secretário Luciano de Oliveira. “Com esse reforço, nossas ações serão mais abrangentes e trarão benefícios diretos para a mobilidade urbana, mas é importante destacar que as operações atingem apenas quem está em desacordo com as leis”, complementou o prefeito Igor Normando.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, também participou da apresentação e destacou a importância do convênio firmado com a Prefeitura. “Já tivemos um batalhão de trânsito na PM, e desde sua extinção houve um aumento na desordem viária. Com esse convênio, reforçamos nossa integração com a Segbel para juntos promovermos mais segurança, ordem e bem-estar à população”, afirmou.