Festival do hambúrguer em Belém terá 20 hamburguerias e shows gratuitos neste fim de semana

Amado por pessoas de todas as idades e presente em diferentes culturas, o hambúrguer é uma das comidas mais populares do mundo. Para comemorar essa paixão global, Belém recebe, neste fim de semana, a 3ª edição do Festival Dia Mundial do Hambúrguer, que será realizado nos dias 17 e 18 de maio de 2025, a partir das 16h, no complexo do Ver-o-Rio. A entrada é gratuita e o público vai poder curtir um evento recheado de sabores, com uma grande novidade: 20 hamburguerias confirmadas nesta edição, além de apresentações musicais, atrações culturais e o concurso que vai eleger o melhor hambúrguer do ano.

O idealizador do evento, Yuri Martins, está empolgado com a nova edição. “Vamos escrever a história esse ano. Os eventos voltados para a gastronomia estão em ascensão no Brasil inteiro e queremos cada vez mais intensificar essa cultura em Belém. Serão dois dias de trabalho intenso e árduo, mas tenho absoluta certeza que no final tudo acabará bem em uma edição histórica do festival que já faz parte do calendário da cidade”.

Para oferecer mais conforto ao público, a estrutura do festival foi ampliada este ano e vai ocupar uma área maior dentro do Ver-o-Rio. O objetivo é melhorar a circulação de visitantes, já que a edição de 2024 foi um sucesso de público. Com isso, o evento se consolida como um dos maiores festivais gastronômicos de rua de Belém. Um dos momentos mais esperados do festival é o concurso “O Melhor Burguer do Ano”, em que o público pode experimentar diferentes opções e votar no seu preferido.

17 e 18 de maio de 2025 (sábado e domingo) Horário: A partir das 16h

A partir das 16h Local: Complexo Ver-o-Rio. Av. Marechal Hermes, 1374 - Umarizal, Belém

Complexo Ver-o-Rio. Av. Marechal Hermes, 1374 - Umarizal, Belém Entrada: Gratuita

Gratuita Atrações: 20 hamburguerias, shows musicais, concurso do melhor hambúrguer e atividades culturais