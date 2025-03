Veja 10 lugares para comer o tradicional lanche de rua em Belém

Comer na rua faz parte da rotina e da cultura de Belém. De bairro em bairro, lanches como cachorro-quente, hambúrguer, x-leitão e pastel sustentam famílias e atravessam gerações. A seguir, conheça 10 carrinhos e estabelecimentos tradicionais da cidade, com seus endereços, dias e horários de funcionamento.

🍔 10 lanches de rua para conhecer em Belém

(Em ordem alfabética. Todos apresentam preço médio entre R$ 20 e R$ 40 por pessoa.)

1. André Lanches

Endereços: Av. Rômulo Maiorana, esquina com tv. Mauriti - Marco / Tv. Dom Pedro I, na Praça Brasil - Umarizal

Dias e horários de funcionamento: todos os dias, das 18h30 às 23h

Telefone: (91) 98113-3239

2. Arnaldão Lanches

Endereço: Tv. Lomas Valentinas, esquina com av. Visconde de Inhaúma - Marco

Dias e horários de funcionamento: de domingo a quinta, das 19h às 02h / de sexta a sábado, das 19h às 03h

Telefone: (91) 99241-2598

3. Broca Burguer

Endereço: Rua Roso Danin, entre as travessas Segunda de Queluz e Francisco Monteiro - Canudos

Dias e horários de funcionamento: de segunda a quarta, das 18h às 23h / de quinta a domingo, das 18h30 às 23h30

Telefone: (91) 99628-7357

4. Ester Lanches

Endereço: Tv. Monte Alegre, entre a rua Óbidos e a av. Alm. Tamandaré - Cidade Velha

Dias e horários de funcionamento: às segundas, 24h / de terça a sábado, das 17h30 às 05h30 / no domingo, das 17h30 às 00h

Telefone: (91) 3223-3742

5. Irmãos Burger

Endereço: Tv. Barão do Triunfo, entre as avenidas Romulo Maiorana e Almirante Barroso - Marco

Dias e horários de funcionamento: de segunda a sexta, das 16h às 22h30 / no sábado, das 17h às 23h30

Telefone: (91) 98596-3359

6. Lucas Lanches

Endereço: Tv. Quatorze de Abril, esquina com a rua dos Mundurucus - Cremação

Dias e horários de funcionamento: de quarta a domingo, das 19h às 00h

Telefone: (91) 98137-7439

7. Léo Lanches

Endereço: Av. Visc. de Inhaúma, entre as travessas Estrela e Mauriti - Pedreira

Dias e horários de funcionamento: de quarta a segunda, das 18h às 01h

Telefone: (91) 98916-7776

8. Morte Lenta Burger

Endereço: Passagem Pombo, entre as ruas Antônio Barreto e Domingos Marreiros - Umarizal

Dias e horários de funcionamento: todos os dias, das 17h às 00h

Telefone: (91) 98904-3289

9. Oficina do Lanche

Endereço: Praça Amazonas - Jurunas

Dias e horários de funcionamento: de domingo a quinta, das 18h às 01h / sexta e sábado, das 18h às 03h

Telefone: (91) 98310-1930

10. Rosário Lanches

Endereço: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 1020 - Campina

Dias e horários de funcionamento: de terça a domingo, das 17h às 00h30

Telefone: (91) 99915-6531

Clientes buscam sabor, tradição e afeto

Os consumidores entrevistados pela reportagem de O LIBERAL têm em comum a memória afetiva ligada aos lanches de rua. Para o radiologista Diego Furtado, 32, cliente diário da Oficina do Lanche, o que mais o atrai é o sabor caseiro. “Gosto do X-Eggs Camarão. Sinto que me satisfaz de forma mais completa. A tradição começa com os pais, os avós, depois a gente pega gosto. Isso vai se perpetuando”. Segundo ele, que leva a esposa e a filha para lanchar na Oficina, os preços praticados são justos. “Comparado a shopping e fast food, prefiro o lanche de rua. Tem identidade”.

A família de Diego Furtado, 32, radiologista, faz parte da clientela da Oficina do Lanche (Cristino Martins / O Liberal)

Já o controlador de recebimento Rômulo Borba, 42, é cliente do Rosário há anos. “O lugar é limpo, o atendimento é rápido e o sabor tem aquele toque de comida feita em casa. O leitão com limão não tem preço. É um lanche que passa de geração para geração”, diz. Para ele, manter esse tipo de negócio é preservar parte da cultura de Belém. “É um pedaço da cidade que continua igual, mesmo com tanta coisa mudando”.

Romulo Borba, 42, controlador de recebimento, trabalha perto do Rosário e costuma lanchar no local uma vez por mês (Cristino Martins / O Liberal)

Quem também é cliente fiel do Rosário é o taxista Paulo Pinto, 50 anos, que há três anos frequenta semanalmente o local. “Pra mim, o melhor é o cachorro-quente deles”, conta. Para ele, o preço é justo diante do cenário econômico atual. “Hoje em dia tudo tá caro, então o valor deles tá bom”, compara.

Dados mostram crescimento e incentivo à formalização

Apesar de ainda não ter concluído o levantamento de dados referentes às gestões anteriores, a Sedcon afirma que o número de carrinhos de lanche têm aumentado em Belém nos últimos anos como reflexo direto do aumento do desemprego e da informalidade. A maioria opera com termo de permissão de uso do espaço público, e o órgão promove ações de capacitação ao longo do ano. Em março, por exemplo, foram realizados dois cursos voltados ao empreendedorismo feminino, atendendo permissionárias das feiras do Jurunas e do mercado da Farinha, no Guamá. Há ainda a previsão de capacitação em idiomas para atendimento a turistas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

As linhas de crédito estão disponíveis por meio do Banco do Povo, iniciativa que oferece financiamento a pequenos empreendedores.