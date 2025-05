Aula sobre a história industrial de Belém leva mais de 500 pessoas às ruas do bairro do Reduto

Na manhã deste domingo (25), mais de 500 pessoas participaram da aula pública “Caminhos do Reduto”, uma iniciativa do Sistema Fiepa em alusão ao Dia da Indústria. A atividade foi conduzida pelo historiador e professor Michel Pinho, com foco nos principais pontos do bairro do Reduto, um dos marcos da industrialização de Belém.

O percurso teve início às 8h, em frente ao Batalhão de Polícia Castilho França, na Rua Gaspar Viana, e seguiu até a esquina da Avenida Municipalidade com a Doca. Durante cerca de duas horas, o grupo percorreu locais emblemáticos como a Fábrica Perseverança, antigas vilas operárias e casarões históricos, Centro de Memória da Amazônia e a tradicional Doca do Reduto.

Cada parada relembrou a importância do bairro para o desenvolvimento urbano e econômico da capital paraense, especialmente no início do século XX.

"Trazer mais de 500 pessoas para um bairro onde a gente normalmente só passa, sem pensar na sua formação histórica, é uma vitória da cidade”, afirmou Michel Pinho.

O historiador destacou a necessidade de ações como essa se tornarem políticas públicas permanentes, como forma de estimular o pertencimento social e o cuidado com a cidade.

A gerente executiva de Cultura do SESI, Ana Cláudia Moraes, também celebrou o sucesso da aula pública: “Escolhemos o Reduto por seu valor simbólico. Representa uma parte essencial do nosso patrimônio. Hoje tivemos um dia ensolarado, de muito aprendizado e com um público que superou nossas expectativas”.

O evento celebrou o Dia Nacional da Indústria, valorizando não apenas a trajetória do setor no estado, mas também promovendo o conhecimento histórico como ferramenta de fortalecimento cultural.