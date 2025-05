Grupo 'Amigas da Esperança' realiza bingo beneficente em prol da Fazenda da Esperança em Mosqueiro

Na tarde desta quarta-feira (14), cerca de 650 pessoas se reuniram em mais uma edição do tradicional bingo beneficente organizado pelo grupo "Amigas da Esperança". O evento, conhecido como "Tarde Alegre", foi realizado na Casa de Plácio com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção e melhoria da unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro, distrito de Belém do Pará. A ocasião contou ainda com a presença ilustre da consulesa Mayumi Sakamoto.

Há mais de dez anos, o grupo de voluntárias promove duas edições anuais da Tarde Alegre, evento que já se tornou símbolo de solidariedade e união em torno de uma causa urgente: o acolhimento e a recuperação de homens com dependência química, entre 18 e 60 anos.

"A cada semestre, organizamos tudo com muito carinho: desde os brindes até a venda dos ingressos. Tudo o que é arrecadado é destinado integralmente à Fazenda da Esperança", explica Nayá Guerra, voluntária e uma das coordenadoras do grupo Amigas da Esperança. Segundo ela, nesta edição foram distribuídos 700 ingressos, e o evento atraiu um dos maiores públicos dos últimos anos.

A Fazenda da Esperança, localizada em Mosqueiro, atua como um espaço de reconstrução de vidas, oferecendo não apenas acolhimento, mas também oportunidades de ressocialização. O responsável técnico-operacional da instituição, Luciano Figueiredo, reforça a importância do apoio voluntário para a continuidade do projeto.

“Elas (as Amigas da Esperança) são nossos anjos. Toda a estrutura do bingo, os prêmios, a organização, é feita por elas. E os recursos arrecadados são fundamentais para melhorar a nossa estrutura e manter a missão viva. É uma obra sem fins lucrativos, onde inclusive os próprios acolhidos podem vir a ser os responsáveis no futuro”, afirma Luciano.

Nesta edição, além do público presente, 14 acolhidos da Fazenda participaram ativamente do evento como parte do processo de ressocialização. “Eles ajudam, servem, convivem, aprendem o valor de se doar ao próximo”, destaca Luciano.

Débora Carneiro, que também atua no voluntariado há 10 anos, diz que o trabalho é realizado a partir da vontade de mulheres. “A Fazenda da Esperança realiza um trabalho muito bonito e que ajuda muitas famílias. E a gente procura colaborar realizando um trabalho de arrecadação e também atuando diretamente nos eventos beneficentes”, destaca a voluntária.

A consulesa do Japão Mayumi Sakamoto compareceu no bingo beneficente. Ela conta que é a primeira vez que participa da ação social e diz que aprova a ação solidária. “É a primeira vez que participo. Eu vim com uma amiga e está sendo bom”, diz a consulesa.

Para quem quiser contribuir com a Fazenda da Esperança, as doações podem ser feitas por meio do número (91) 99311-2006 ou diretamente no escritório da instituição, localizado no prédio da TV Nazaré, na Cúria Metropolitana de Belém.