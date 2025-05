Evento beneficente promove solidariedade em prol da Fazenda da Esperança, em Belém

Na tarde desta quarta (14), o grupo de mulheres “Amigas da Esperança” vai se reunir na Casa de Plácido, em Belém. para mais uma missão de solidariedade. O evento, batizado de Tarde Alegre, é organizado com o propósito comum, elas se mobilizam duas vezes por ano para ajudar a Fazenda da Esperança, instituição filantrópica localizada em Mosqueiro, distrito da capital paraense. A unidade acolhe e recupera homens entre 18 e 60 anos que enfrentam a dura realidade da dependência química.

A Tarde Alegre é mais que um evento: é um símbolo do poder da mobilização comunitária. Tudo é feito com doações, dos prêmios ao espaço, e com o trabalho voluntário das Amigas da Esperança, que planejam, divulgam e conduzem cada detalhe.

O valor arrecadado com a venda das cartelas, R$ 60 cada , é revertido diretamente para melhorias na Fazenda. Os recursos são sempre destinados a uma necessidade concreta: colchões novos, reformas estruturais, equipamentos. Atualmente, mais de 100 pessoas são acolhidas na unidade de Mosqueiro, e toda ajuda faz diferença.

Com 42 anos de atuação, a Fazenda da Esperança está presente em 26 países e já contabiliza 180 unidades. No Pará, são mais de 500 acolhidos em tratamento. O modelo de recuperação é baseado em três pilares: trabalho, convivência e espiritualidade.