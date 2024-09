Grito dos Excluídos reúne diversas organizações em sua 30ª edição, em Belém

Neste sábado (07/09), Belém sediou a 30ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, evento que reuniu organizações sociais, incluindo pastorais, igrejas, movimentos, coletivos, associações, sindicatos e outras entidades. A manifestação deste ano, sob o tema "Vida em primeiro lugar" e com o lema "Todas as Formas de Vida Importam. Mas Quem se Importa?", completa 30 anos em 2024 e teve início na avenida Boulevard Castilhos França, buscando chamar a atenção das autoridades e da população para questões de justiça social.

30° edição dos Gritos dos Excluídos em Belém Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

O ato, que visa chamar a atenção das autoridades e da população para questões sociais urgentes, foi precedido por pré-Gritos realizados nos bairros do Benguí, no território quilombola do Abacatal e em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Esses encontros preparatórios trouxeram temas que se tornaram o foco dos debates na manifestação principal deste ano.

VEJA MAIS

Juscelho Pantoja, coordenador do Grito dos Excluídos em Belém, destacou a importância da união e da organização dos movimentos sociais:"Esse momento é a celebração e a convergência de vozes dos pré-Gritos que realizamos. O grande avanço é a não fragmentação da luta. Nós não estamos desorganizados, estamos articulados, e somos muitos. Cada um nos seus territórios, lutando."

O coordenador ressaltou ainda que o tema deste ano, "Todas as Formas de Vida Importam, mas Quem se Importa?", busca provocar uma reflexão profunda entre os participantes sobre as violações de direitos. "Esse tema nos convida a olhar para todas as formas de violações de direitos e a questionar como podemos nos organizar para combatê-las e erradicá-las", afirmou.

Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar de Belém, explicou que a Igreja, por meio de suas pastorais sociais, tem atuado há muitos anos no "Grito dos Excluídos" com o objetivo de criar um espaço onde as necessidades dos territórios possam se expressar e ser ouvidos com carinho. Ele, também, destacou a importância da presença da Igreja no movimento: “As pastorais sociais, há muito tempo, estão atuando nessa direção para responder um pouquinho aos clamores do povo", ressaltou.